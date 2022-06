Una vita/ Anticipazioni puntata 13 giugno: Felipe derubato da Fatima, la conferma

Una vita, dove siamo rimasti: Fatima, esasperata da Felipe, fugge

Proseguono le avventure dei protagonisti di Una vita e, nelle precedenti puntate, abbiamo assistito alle nuove intemperanze del sempre più intrattabile Felipe. L’avvocato è ormai sull’orlo di una crisi di nervi, complice anche il recente incidente subito e la difficile convivenza con Ramon. Per aiutarlo, Lolita e Casilda hanno trovato in Fatima la perfetta infermiera per tenerlo in cura. Felipe però disapprova questa nuova presenza in casa al punto da portarla all’esasperazione: la nuova domestica decide infatti di andarsene via senza dire niente a nessuno. E, a dire di Felipe, trafugando alcuni oggetti dalla sua abitazione…

Intanto Rosina e Hortensia si sono finalmente confrontate a riguardo delle difficili condizioni economiche in cui si trovano. Rosina ha finalmente vuotato il sacco, spiegando come lei e Liberto non stiano navigando in buone acque: entrambe troveranno un modo per affrontare la situazione. Proseguono inoltre le intricate vicende di David e Valeria: il ragazzo rivela infatti ad Aurelio che Genoveva ha invitato la “coppia” a casa loro. La donna nutre infatti forti sospetti su di loro e vorrebbe vederci chiaro: Aurelio però ordina al ragazzo di rifiutare questa proposta, preoccupato che la consorte possa scoprire tutto.

Una vita, anticipazioni puntata 13 giugno: alla ricerca di un infermiere per Felipe

Felipe è al centro della puntata di Una vita del 13 giugno, stando alle anticipazioni. L’avvocato al risveglio ha trovato la sua casa in disordine e ritiene che Fatima, fuggita di soppiatto, abbia rubato alcuni oggetti di sua proprietà. Le sue convinzioni si scontrano però con Lolita, che ritiene che tale illazione sia il suo ennesimo colpo di testa e, dunque, non crede alla sua versione. Tuttavia Felipe non ha tutti i torti: la domestica Casilda si accorge infatti che in soffitta mancano altri oggetti e si concretizza dunque la possibilità che sia stata Fatima, durante la sua repentina fuga, a fare razzia in casa Alvarez.

Proseguono intanto le ricerche di un nuovo infermiere che possa prendersi cura di Felipe. Fabiana infatti non riesce a resistere alle intemperanze dell’avvocato ed è impreparata nelle giuste medicazioni da applicargli. Per questo motivo Ignacio si mette alla ricerca e trova un infermiere professionista da affiancare Felipe, il quale però non è contento e vorrebbe solamente starsene da solo in casa.











