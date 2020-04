Una Vita/ Anticipazioni puntata 14 aprile 2020: Telmo ha ucciso Batan?

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 14 aprile 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 14 aprile 2020, vedremo proprio Fra’ Bartolomé intento a nascondere qualcosa in un cassetto a casa di Telmo. Sarà un nuovo tentativo di far ricadere sull’uomo i sospetti per l’omicidio di Batan oppure sarà un documento che lo farà apparire responsabile dell’appropriazione dei soldi di Lucia, quell’eredità che in realtà proprio lui avrebbe voluto destinare alla fondazione di un’associazione per i più bisognosi intitolata alla memoria dei Marchesi di Valmez? Per saperne di più non ci rimane che attendere una nuova puntata della soap Una Vita, che tornerà come sempre alle ore 14,10 sugli schermi di Canale 5.

Pubblicità

Una Vita, dove eravamo rimasti?

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. La storia d’amore tra Telmo e Lucia sembra subire una pericolosa battuta d’arresto. La polizia, indagando sulla morte di Jimeno Batan, trova una lettera che sembra accusare proprio l’ex parroco di quanto avvenuto. Nella lettera infatti si legge di una lunga serie di minacce che il Martinez avrebbe fatto all’usuraio, minacce che poi lo hanno condotto al suicidio. Telmo così finirà ancora una volta sotto i riflettori, e sarà chiamato a difendersi da un’accusa di omicidio che è ovviamente una farsa, ma che è stata organizzata a perfetta regola d’arte. Stavolta Samuel sembra aver architettato bene i suoi piani, uccidendo Jimeno Batan che per lui era ormai una continua minaccia e producendo una lettera che inevitabilmente avrebbe finito per portare i sospetti sull’ex sacerdote. In questo modo ha potuto così raggiungere un doppio obiettivo, programmando anche di trovarsi con Lucia in paese nel momento in cui qualcuno (su suo incarico) uccideva l’aguzzino.

Pubblicità

I guai per Telmo però non si limitano all’accusa dell’omicidio di Jimeno Batan. A mettere in serio pericolo la sua relazione con la Alvarado è anche una mossa di Fra’ Bartolomé. Quello che il Martinez considerava un amico non è infatti chi diceva di essere. Dopo aver seguito il suo consiglio ed aver dirottato il denaro dell’eredità dei Marchesi di Valmez verso un’associazione benefica infatti, si scopre che il religioso è in realtà in combutta con il Priore Espineira e che i due hanno architettato un piano per entrare in possesso dell’eredità di Lucia. Cos’altro avrà in serbo il futuro per i due innamorati? Proprio quando la loro storia d’amore sembrava incamminarsi verso un lieto epilogo, la morte di Jimeno Batan, le accuse della polizia ed i piani di Espineira portati avanti con la complicità di Fra’ Bartolomé sembrano aver di nuovo scritto la parola fine alla possibilità di convolare a nozze. Il matrimonio tra Telmo e Lucia era già stato annunciato in occasione del compleanno della giovane, ma ora sembra che nuovi pericolosi eventi possano di nuovo cancellare tutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA