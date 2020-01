Una Vita/ Anticipazioni puntate 15 e 14 gennaio: Lucia dice no a Samuel?

Una Vita, anticipazioni puntata 15 gennaio

Una Vita torna domani pomeriggio con una nuova linfa per Telmo. La sua vita sta per cambiare proprio perché in questi giorni il parroco si è preso cura di Felipe e Celia per amore di Lucia mettendo a rischio tutto per via del virus ma, alla fine, grazie alla medicina che ha somministrato ai due, non solo li ha salvati ma finirà per essere di nuovo nell’olimpo del quartiere con buona pace di Samuel che presto si vedrà togliere qualcosa di più. Le nuove anticipazioni di Una Vita rivelano che nelle prossime puntate la bella Lucia chiederà a Samuel di rimandare il loro matrimonio proprio perché vuole schiarirsi le idee pensando seriamente ai suoi sentimenti e questo creerà non poco scompiglio. Se da una parte il giovane fingerà di essere comprensibile dall’altra darà di matto facendo finire il suo rivale nuovamente nel mirino. Cosa ne sarà di loro a quel punto?

Una Vita, anticipazioni puntata 14 gennaio

Nel prossimo episodio di Una vita di oggi, 14 gennaio, Celia e Felipe guariranno finalmente dalla loro malattia. In casa degli Alvarez-Hermoso potrà tornare finalmente il sereno. Lucia scriverà nuovamente a Tano, per informarlo che i suoi genitori adottivi non stanno morendo, ma stanno miracolosamente bene. La Alvarado ringrazierà poi Telmo di essersi preso cura dei suoi amati cugini. Il sacerdote capirà ancora una volta di mare la giovane e deciderà di fare qualsiasi cosa per conquistare il cuore della ragazza. Samuel sarà sempre più impaziente di sposare l’Alvarado e farà delle pressioni sulla donna affinché quest’ultima non rimandi le loro nozze. Lucia si sentirà sempre più confusa, in quanto comprenderà di provare qualcosa di importante per Telmo. Messo alle strette dalla sua fidanzata, Inigo confesserà a Leonor che lui ha scommesso su degli incontri di boxe. Il ragazzo chiederà perdono alla sua donna, ma la scrittrice deciderà di separarsi per sempre dal suo uomo. Inigo quindi chiederà aiuto a Liberto per potersi riappacificare con Leonor.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Nell’episodio di Una vita del 13 gennaio, Celia e Felipe continuano a migliorare, grazie ad un farmaco miracoloso che li ha fatto assumere il dottor Quiles. Leonor e Flora stanno portando avanti delle indagini ai danni di Inigo. Un giorno, le due decidono di seguire l’uomo fino ad una società di ginnastica. In questo luogo, Leonor e Flora scoprono che Inigo è coinvolto in un giro scommesse legate a dei combattimenti di boxe. In contemporanea, alcuni abitanti di Acacias 38 decidono di organizzare una festicciola in onore di Padre Telmo, per ringraziarlo di come il sacerdote si sia preso cura di Celia e Felipe. Tutto questo scatena l’ira di Samuel, che, per non fare brutta figura nei confronti di Lucia, è dunque costretto anche lui a congratularsi con il suo rivale in amore. Ad un certo punto, l’Alday si convince che il fatto che i coniugi Alvarez-Hermoso stiano meglio può essere un vantaggio anche per lui. In questo modo, infatti, Lucia non avrà più nessun’altra scusa per rimandare il suo matrimonio con il giovane. Liberto, infine, comunica ad Inigo che lui dirà a Leonor che il ragazzo sta spendendo i suoi soldi nelle scommesse. Per quanto riguarda le ultime vicende che si sono svolte nella soap opera di Unaita, abbiamo visto che Padre Telmo si è recato nell’abitazione di Celia e Felipe per accertarsi delle condizioni di salute dei due. Dopo essere entrato nell’abitazione della coppia Alvarez-Hermoso, il sacerdote ha constatato con i suoi occhi che Celia e Felipe non erano morti ed ha capito che il farmaco, che è stato prescritto loro dal medico, li potrebbe aiutare a stare un poco meglio. Il gesto di Telmo ha colpito parecchio Lucia, che si è riavvicinata a lui, scatenando la gelosia di Samuel. La Alvarado, poi, essendo molto preoccupata per le sorti dei suoi cugini, ha deciso di contattare Tano, per raccontargli quello che è successo ai suoi genitori adottivi. Samuel, quindi, si è illuso di potersi liberare facilmente di due persone molto vicine a Lucia, quali appunto Celia e Felipe, ma i coniugi Alvarez Hermoso sono ancora vivi e le cose non stanno andando come avrebbe desiderato l’Alday. Lolita, infine, sta continuando a rimandare il suo matrimonio, ed ha paura di quello che potrebbe accadere se lei non convolasse a nozze con il suo compaesano.



