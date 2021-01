Una Vita/ Anticipazioni puntata 14 gennaio: Felipe vicino a Marcia

Una Vita, anticipazioni puntata 14 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 14 gennaio, Felipe sente che ormai tutto sta per sistemarsi e così decide che non vuole trascorrere un solo giorno senza Marcia. Per questo motivo chiede a Liberto di aiutarlo a trovare un anello di fidanzamento che sia adeguato alla situazione e così l’avvocato chiede alla sua amata di sposarlo. Emilio e Jacinto parlano della possibilità che Cinta possa diventare una star del cinema. Inizialmente il Pasamar era d’accordo con il desiderio della fidanzata ma quando il custode di Acacias 38 gli fa notare che se diventasse famosa Cinta potrebbe lasciarlo, allora Emilio inizia a riflettere su quello che realmente desidera e decide di parlarne con la fidanzata.Bellita non sa cosa decidere a proposito dell’offerta fatta da Carchano ma alla fine capisce che non vuole intraprendere la carriera di attrice, anche se così farà un torto a sua figlia Cinta e alla sua amica Camino.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa era accaduto nell‘ultima puntata di Una Vita. Il medico che visita Marcia sostiene che le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento. La ragazza in effetti è sveglia e riesce a parlare, cosa che rende Felipe estremamente sollevato e felice. Genoveva non riesce a sostenere la situazione e quindi dice ai due che è arrivato il momento per lei di andare via e di lasciarli da soli. L’avvocato le ribadisce che non saprà mai come ripagarla per quanto ha fatto ma la Salmeron chiede solo un abbraccio. Quando va via, Marcia chiede perché la donna sia stata lì e Felipe le racconta che la sua vita è salva solo grazie a Genoveva. Quando la Salmeron rientra nel quartiere, comunica a tutti che la ragazza sta meglio e forse è quasi fuori pericolo. Tutti gli abitanti di Acacias si dimostrano molto grati alla donna che ha dato un grosso aiuto a Marcia, tutti tranne Ursula che è alquanto perplessa per la decisione della sua padrona di aiutare la rivale. Mauro, invece, spera che ora che la ragazza è fuori pericolo, Felipe possa perdonarlo e tornare ad essere suo amico. Servante scopre casualmente che dietro il ritratto di zia Eulegalia si nasconde una banconota da 5 pesetas.

Carchano confessa a Bellita che ha messo in scena i provini per Cinta e Camino solo perché voleva arrivare a lei e così le propone di essere la protagonista principale della sua nuova pellicola. Quando Cinta racconta a Emilio e Camino quello che è successo con il produttore, confessa che a lei non dispiace perché non era poi così interessata alla carriera di attrice. Camino, invece, è molto arrabbiata perché aveva sperato sul serio di diventare una stella del cinematografo. Emilio, per risollevare il morale della fidanzata, la invita ad una passeggiata nel parco: Cinta non farà l’attrice ma potrà sempre contare sull’amore del Pasamar. Armando e Liberto vanno a casa Seler e ricordano a Rosina che quella sera c’è la cena in programma anche con la zia Susana. La donna, però, ha dimenticato completamente della cena facendo confusione sui giorni e così i tre decidono di andare in un nuovo ristorante cinese. La mattina dopo Rosina si lamenta con il marito perché gli dice che devono organizzare un’altra occasione per far incontrare Armando e Susana ma Liberto è contrario ad una nuova relazione della zia. Marcia esprime a Felipe il desiderio di ringraziare personalmente Genoveva ma non si fida della donna e dei motivi per i quali abbia deciso di aiutarla. Felipe, però, prova a convincerla che la Salmeron sia disinteressata ma Marcia pensa che sia stata solo l’occasione che ha preso al volo per stare più tempo possibile con l’avvocato.



