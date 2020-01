Una Vita/ Anticipazioni puntata 15 gennaio: Lucia riabbraccia…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 GENNAIO

Stando a quanto anticipato dagli spoiler nella puntata in onda oggi, mercoledì 15 gennaio, in Una Vita, vedremo Lucia che riuscirà finalmente a riabbracciare Celia e Felipe, mentre Padre Telmo diventerà l’eroe di Acacias. Alla gioia per la salute ritrovata di Celia e Felipe si aggiunge anche quella immensa per il parroco, che già tante volte le ha dimostrato che farebbe di tutto per lei. L’Alday sembra avere davvero qualcosa da temere, ora che l’armonia tra la ragazza ed il sacerdote sembra procedere nel migliore dei modi. Davvero i progetti fatti da Samuel per mettere le mani sul patrimonio di Lucia sono ora in pericolo? Cosa escogiterà il giovane per salvarsi? Per saperlo dovremmo pazientare ancora qualche giorno. Una Vita va in onda ogni giorno alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Tutti gli appassionati della soap spagnola Una Vita oggi hanno potuto tirare un respiro di sollievo. La notizia che Celia, Severo e Padre Telmo sono vivi e stanno bene ha riempito di gioia il cuore a tutti. Ad esserne particolarmente felice è Lucia, che ha scoperto, oltre all’apprensione per i cugini, anche una strana agitazione al pensiero che il sacerdote fosse stato contagiato e fosse in pericolo. Proprio l’intervento del sacerdote, che ha deciso di recarsi a casa Alvarez – Hermoso per somministrare ai due un medicinale sperimentale, ha infatti permesso ai coniugi di salvarsi. Ma quello che la Alvarado prova per il parroco è qualcosa che va ben oltre la riconoscenza. Questo non sfugge certo agli occhi attenti di Samuel, che teme che la donna su cui ha fatto tanti progetti possa sfuggirgli dalle dita. Per festeggiare la guarigione dei tre Susana decide di organizzare un banchetto alla Deliciosa. Se tutti sono felici per l’epilogo di questa brutta storia, lo stesso non può dirsi per la vicenda che riguarda Leonor, Flora ed Inigo. La ragazza, dopo aver scoperto che il suo fidanzato si dedica alle scommesse clandestine, ne parla con Flora. La spiegazione di quel gruzzoletto che le due donne trovano sul bancone della pasticceria infatti, non è legato ai risparmi del ragazzo, ma al fatto che grazie a Liberto Inigo è potuto entrare in una palestra dove vengono organizzati incontri di boxe clandestini. Il Barbosa è così finito in un brutto giro e sembra che la sorella Flora e la fidanzata possano fare ben poco per convincerlo che la fortuna non è eterna e che quelle scommesse clandestine potrebbero davvero metterlo nei guai. Come andrà a finire? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata di Una Vita, in onda domani come sempre su Canale 5.

