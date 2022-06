Una vita/ Anticipazioni puntata 15 giugno: Genoveva cerca di sedurre David

Una vita, nelle scorse puntate: Genoveva e i mille dubbi su Valeria, David e Aurelio

Nelle precedenti puntate di Una vita, Genoveva si è messa in azione alla ricerca della verità sulla misteriosa coppia composta da Valeria e David. Sin dal loro arrivo a calle Acacias, infatti, la donna ha nutrito forti sospetti su di loro e sul loro rapporto con Aurelio. Ritiene infatti che i due conoscano il marito ormai da tempo e che non siano affatto sposati. Per scoprirne di più, Genoveva ha ottenuto da Aurelio il permesso di ospitare la coppia a casa loro per una cena, durante la quale la padrona di casa ha fatto il terzo grado al giovane David.

Un interrogatorio vero e proprio quello andato in scena a casa Quesada. Al termine della cena, Genoveva si è saziata di informazioni sulla coppia e ha rafforzato la sua teoria: David e Valeria non la raccontano giusta. E lo fa notare anche allo stesso Aurelio al termine della cena: il Quesada sembra ormai messo alle strette e le bugie del trio potrebbero presto essere scoperte.

Una vita, anticipazioni puntata 15 giugno: il nuovo piano di Genoveva

Nuovo appuntamento con Una vita oggi pomeriggio, mercoledì 15 giugno. Secondo le anticipazioni, continua la personale indagine di Genoveva su David e Valeria. Aurelio ritiene infatti che non sia il caso di sospettare sulla giovane coppia che, a suo dire, non avrebbe nulla da nascondere. Esposto il suo pensiero a riguardo, crede infatti che Genoveva si sia finalmente ricreduta su di loro, sottovalutandola. La protagonista è infatti ancor più convinta che i due stiano mentendo, con la complicità anche del marito stesso. D’altronde Aurelio e Genoveva continuano a stare insieme per convenienza: entrambi possono infatti trarre vantaggi dalle rispettive posizioni.

Genoveva decide così di intraprendere da sola una personale attività investigativa sulla coppia. Non credendo alle parole del Quesada, cerca così di avvicinarsi sempre più a David: inizierà infatti a sedurlo alla ricerca della verità. Intanto manca poco all’inaugurazione della piazza intitolata ad Antonito, tuttavia Ramon è sempre più insofferente a riguardo e non vorrebbe parteciparvi. Inoltre, durante l’organizzazione della cerimonia, Lolita riceve una lettera da parte del partito conservatore.











