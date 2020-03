Una Vita/ Anticipazioni puntata 15 marzo 2020: Ramon si suiciderà?

Una Vita, anticipazioni puntata 15 marzo 2020

La puntata di Una Vita di oggi, 15 marzo 2020, si aprirà con Ramon ancora in procinto di togliersi la vita, nel contempo Felipe si reca a casa del Palacios e si trova ad affrontare questa inconsueta scena. Il celebre avvocato inizialmente prova a distogliere l’attenzione di Ramon cercando di dissuaderlo dall’estremo gesto, ma nel mentre un colpo viene sparato da Ramon e ferisce Felipe. Cambiando scenario ci si ritrova Tito che a seguito di un combattimento viene portato in ospedale dopo essere svenuto; dopo l’analisi clinica i dottori ritengono che il pugile abbia una notevole lesione celebrale e che sarebbe opportuno che lasciasse il ring per sempre. L’amico Inigo, oltre alla grande paura per l’amico pugile, è costretto a dover fronteggiare i debiti accumulati con lo strozzino. A questo punto Samuel confessandosi con Batan rivela all’uomo che non ha i fondi sufficienti per poter ripagare il debito e che purtroppo è costretto a lavorare per l’usuraio, il quale lo costringe ad uccidere per lui. Telmo è seriamente intenzionato nel divulgare a tutti la sua relazione con Lucia. Il responsabile dell’interrogatorio dopo l’avvenuta colluttazione tra Ramon e Felipe è Mendez, il quale asserisce che è stato oggettivamente un incidente e non un colpo volontario. Purtroppo però l’avvocato è ancora in difficili condizioni di salute e l’emorragia creata sembra essere inarrestabile. Batan intanto consegna a Samuel la foto della prossima persona da eliminare.

Una Vita, dove siamo rimasti

Andiamo a vedere da vicino dove siamo rimasti a Una vita. Purtroppo, dopo la repentina morte di Trini, Ramon è assalito da una brutta sensazione di tristezza, infatti l’uomo non riesce a capacitarsi dell’evento, pensando e ripensando a quanto questa donna abbia influito sulla sua voglia di andare avanti dopo le vicissitudini del passato e le avversità della propria famiglia. Molti protagonisti della storia sono estremamente preoccupati per lui e soprattutto per il comportamento adottato nei confronti della piccola Milagros, ormai quasi del tutto ignorata dal preoccupato padre. Vista la spiacevole situazione, Antoñito si convince di affidare sua sorella minore a Cecilia; essendo completamente all’oscuro che la donna sia ormai delirante. In questa fase tormentata, dopo essere stato convinto da Felipe, Ramon prova a rimettersi in sesto e si reca insieme all’amico verso l’Ateneo affinché tutti possano vedere che stia meglio. Lo sforzo dell’uomo però è dovuto a tutt’altro, infatti attraverso la mera apparenza prova ad attuare un piano alternativo.

Il continuo supporto dei suoi familiare purtroppo non sortisce effetto sullo stato d’animo ormai distrutto di Ramon, il quale incessantemente non riesce a dimenticare tutto ciò che è accaduto. Dopo l’apparente presenza all’Ateneo avvenuta con Felipe per tranquillizzare tutti, Ramon si reca verso casa ed una volta li chiede a Fabiana di uscire di casa per svolgere delle commissioni. La donna accontenta il protagonista di oggi e anche se a malincuore esce di casa. Ramon, appena uscita Fabiana, con estrema velocità si appresta a scrivere una lettera, che ha il sapore di addio. Pochi attimi dopo infatti, l’uomo con fermezza impugna la pistola ed avvicinandola vicino la nuca è deciso a premere il grilletto. La puntata termina qui, con Ramon pronto a togliersi la vita per l’estremo dolore provato dopo la morte della moglie, riuscirà a premere il grilletto oppure succederà qualcosa che fermerà l’incauto gesto?



