Una Vita/ Anticipazioni puntata 16 giugno 2020: Telmo e Lucia tornano insieme?

Una Vita, anticipazioni puntata 16 giugno 2020

Nelle anticipazioni riguardanti la puntata di Una Vita in onda oggi, 16 giugno 2020, le luci sono invece puntate su Lucia e Telmo. Finalmente dopo ben dieci anni di separazione i due sono tornati ad amarsi come non mai. Entrambi hanno tenuto sempre vivo nei loro cuori il sentimento di amore che provano l’uno per l’altra. Infatti dopo aver confessato a Telmo che Mateo è suo figlio e i due si sono ricongiunti definitivamente. Nella loro prima notte di passione dopo dieci anni Lucia però non rincasa, non curante del Torralba che ovviamente non prenderà bene questo gesto irrispettoso. Lucia è dunque in serio pericolo: le anticipazioni ci parlano di un violento scontro in cui la donna finirà addirittura in ospedale. Ci sarà infatti un’esasperata corsa per salvarle la vita. Purtroppo però questa sarà una circostanza ancora peggiore perchè sarà proprio in ospedale che si scoprirà che la donna soffre di una malattia incurabile. A quanto pare si prospetta un episodio a dir poco drammatico perchè le anticipazioni parlano di un altro terribile accadimento dove sembra che anche ad un altro protagonista della soap accadrà qualcosa di grave in termini di salute e che probabilmente lo porterà verso la morte.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. José è alquanto scosso e in difficoltà tra i vari accadimenti che riguardano la sua famiglia. Infatti l’uomo dopo aver informato Bellita e ad Arantxa di un drammatico episodio riguardante il loro teatro di Buenos Aires darà loro un altro annuncio che non verrà per nulla apprezzato. La famiglia Dominguez sta vivendo un momento a dir poco infelice e José per essere d’aiuto sta pianificando quella che a suo avviso potrebbe essere la soluzione. Si tratta dell’esportazione delle olive di Cabrahigo che vorrebbe vendere con il nome della moglie Bellita. Il piano però non sembrerebbe trovare il pieno consenso che José si aspettava. Il tutto avviene a seguito del ricevimento di una lettera di cui Bellita e Arantxa avrebbero proprio fatto a meno ossia l’incidente avvenuto nel teatro di loro proprietà sito nella capitale Argentina. Si tratta di un grande incendio e ciò che si evince dalla lettera è che nulla si potrà salvare della struttura, si rischia perciò una vera e propria bancarotta.

Bellita senza perdere troppo tempo si da subito da fare. La sua prima idea riguarda qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. Infatti la donna immagina che la soluzione migliore sia ritornare a lavorare nel mondo dello spettacolo. La signora Dominguez del resto è molto nota per essere un’ex ballerina di flamenco e crede che tornare sul palco sia la soluzione più vantaggiosa. José, suo marito, ha però ben altri piani e pieno di entusiasmo si impegna per ottenere il consenso di tutta la famiglia. L’uomo infatti vuole avviare una nuova impresa commerciale nel settore agricolo usando il nome di sua moglie la quale prende l’offerta però un pò come un’offesa. Mentre si è nell’attesa di scoprire l’idea preannunciata da José le donne di casa Dominguez sono piene di entusiasmo nella speranza di evitare la bancarotta. I progetti di José, che ha in mente di esportare le olive di Cabrahigo, non trovano però nessun supporto soprattutto a causa di Bellita che tra tutte le furie rifiuterà in modo categorico di appoggiare l’impresa evidenziando che utilizzare il suo nome per delle olive non è assolutamente una buona idea.



