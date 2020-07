Una Vita/ Anticipazioni puntata 16 luglio 2020: il ritorno di Genoveva inquieta…

Una Vita, anticipazioni puntata 16 luglio 2020

Secondo le anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi, giovedì 16 luglio 2020, le cose per Ramon e Antonito si mettono male. Infatti gli spoiler riguardanti l’episodio ci rivelano che il piano di Ramon e Antonito per far sì che il ragazzo possa giustificare la diserzione alle armi è più difficile del previsto. Da quel che c’è dato sapere infatti sono proprio i vicini di casa per primi ad essere un po’ scettici sull’accaduto. Ma le anticipazioni tornano a far luce anche su Jose e Bellita. La coppia infatti sta faticando e non poco per trovare una soluzione ai guai che sono seguiti dopo l’arresto della figlia Cinta. Anche se la ragazza ha dimostrato la sua innocenza, provvedere a mantenere buona la sua reputazione non è semplice. Per questo motivo mentre cercano di risanare la situazione, i genitori della ballerina stanno mettendo un punto fermo su un argomento: Cinta non avrà più niente a che fare con il mondo dello spettacolo. La ragazza in realtà si sta già dando da fare e di nascosto sta portando avanti i sui piani per esibirsi di nuovo. Infine gli spoiler ci rivelano anche che il ritorno di Genoveva ad Acacias movimenterà le puntate della soap. Infatti la donna torna accompagnata dal suo nuovo marito, un ricco bancario americano che di sicuro farà parlare molto il quartiere di Calle Acacias.ù

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Come sappiamo il Palacios esce da una serie di avvenimenti che lo hanno turbato molto. A partire da alcune dinamiche sentimentali fino a quelle dell’amicizia, grandi conquiste hanno portato anche a qualche grattacapo. Dopo aver superato ogni ostacolo ora Ramon ha finalmente ritrovato la serenità, se non fosse che la chiamata alle armi che riguarda il figlio Antonito getta le basi per nuovi turbamenti in casa. Il Palacios Jr infatti deve raggiungere gli altri militari in Africa dove è in atto una violenta guerra contro le truppe rivoluzionarie. Naturalmente per il padre di Antonito si tratta di una preoccupazione di cui farebbe a meno soprattutto adesso che la sua relazione con Carmen si affaccia su un futuro sereno e tranquillo. Per ovviare a questo imprevisto Antonito e Ramon escogitano allora un piano facendo leva su una legge che prevede la possibilità di non rispondere al servizio di leva qualora in casa ci fosse un invalido. Ramon propone dunque di fingersi invalido in modo che il figlio risulti obbligato a prendersi cura di lui. Solo così facendo è possibile perciò giustificare e rendere legale la diserzione di Antonito.

Intanto la trama dell’episodio in di Una Vita in onda il 15 luglio 2020 ci parla anche delle vicende della povera Ursula. La donna si era intrufolata in casa di Genoveva, approfittando della sua assenza, in quanto non sapeva più dove andare. Genoveva però ha scoperto l’accaduto in quanto torna a sorpresa a Calle Acacias e non prende affatto bene l’accaduto. Nel frattempo Antonito e Lolita cercano di perfezionare il piano di Ramon e dunque curano tutti i dettagli al fine di riuscire ad ingannare l’ispettore militare. Sia il padre che il figlio sono perfettamente coscienti del fatto che si tratta di un piano molto difficile da realizzare perché devono saper simulare un’invalidità. Ovviamente per rendere tutto il più credibile Antonito, Ramon e Lolita cercheranno di convincere anche tutto il quartiere dell’improvvisa malattia de Il Palacios. I vicini della famiglia Palacios crederanno a questa farsa?



