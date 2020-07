Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 luglio 2020: perché Genoveva è tornata?

Una Vita, anticipazioni puntata 17 luglio 2020

Le anticipazioni dell’episodio di Una Vita in onda oggi, venerdì 17 luglio, come sempre su Canale 5, fanno luce sulla misteriosa Genoveva che è tornata a Calle Acacias e che sembrerebbe nascondere qualcosa. Il ritorno della donna comunque, secondo gli spoilers, nasconderebbe davvero qualcosa di misterioso. Una volta in casa Genoveva scopre di avere un ospite indesiderato. Ursula infatti aveva approfittato della sua assenza e si era momentaneamente stabilita presso la dimora dell’ex moglie di Samuel. Come sappiamo Ursula si trova in questo momento senza lavoro e senza casa, anche se al quartiere ha raccontato cose ben diverse. Per questo motivo ad Ursula verrà offerta una sistemazione in soffitta del tutto temporanea dopo la ovvia sfuriata di Genoveva. Sempre secondo le anticipazioni continua la messa in scena di Antonito e Lolita che, d’accordo con Ramon, stanno cercando di evitare al Palacios Jr di dover andare in guerra. A quanto pare l’ispezione del generale dell’esercito non tarda ad arrivare e purtroppo ci sarà un colpo di scena. Infatti il piano di Ramon e di suo figlio rischia di andare a monte a causa di un anello rimasto sul dito della mano del Palacios. Cinta sembrerebbe intanto non rassegnarsi all’idea di dover rinunciare al mondo dello spettacolo. Un obiettivo duro da portare avanti perché secondo le anticipazioni Arantxa ormai le è alle calcagne e ha ricevuto ordini ben precisi: tenere lontana dalle scene e dalle cattive frequentazioni la giovane Cinta. Riuscirà Arantxa a fermare la ribelle ragazza?

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. C’è un’atmosfera misteriosa incentrata su Genoveva che è tornata a Calle Acacias dopo una breve assenza. Ad accompagnarla c’è un uomo che viene presentato come suo marito. In apertura puntata procedono le vicende che riguardano Cinta la quale è sottoposta alla severa osservazione da parte dei genitori. Questi infatti intendono a tutti i costi salvare la reputazione della figlia dopo l’arresto avvenuto presso il locale dove la ragazza si esibiva come ballerina. Durante l’episodio si assiste con attenzione però soprattutto al ritorno in quartiere di Genoveva. Ciò che incuriosisce è che l’addio al povero marito Samuel è piuttosto recente, così come il suo funerale. Sembrerebbe quindi che la vedova si sia consolata in fretta: suo marito ha un nome e un cognome e pare essere anche molto ricco. Alfredo Bryce viene presentato perciò come il suo nuovo consorte e con egli fa ritorno a Calle Acacias.

Nel frattempo sempre durante questa puntata José e Bellita sono impegnati a risolvere i problemi che riguardano Cinta. Da una parte gli istituti non vogliono più sentire parlare di lei a causa dell’accaduto, giunto fino alle loro orecchie. D’altra parte c’è Josè che confida in Arantxa affinché possa seguirla, impedendole di frequentare qualsiasi ambiente o circostanza che aiuti la ragazza a riprendere la sua carriera da ballerina. L’attenzione della puntata continua ad essere però tutta su Genoveva. Cosa sta covando l’ex vedova di Samuel? I sospetti del resto sono tutti leciti: la donna prima di sparire aveva giurato vendetta per come era stata trattata lei e il povero marito. Samuel e Genoveva si ritrovarono infatti costretti a nascondersi in una soffitta e durante la fuga una pallottola aveva freddato l’uomo. Le sue mosse sembrano quindi procedere verso qualcosa di diverso da quello che vorrebbe far credere e hanno il sapore della vendetta.



