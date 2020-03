Una Vita, anticipazioni puntata 17 marzo 2020: Felipe tra la vita e la morte

Una Vita torna protagonista oggi, martedì 17 marzo 2020. Vedremo ancora Felipe lottare tra la vita e la morte. La ferita riportata all’addome si sta rivelando molto più complicata di quanto sembrava, e le condizioni psichiche di Celia, ancora sconvolta per l’aborto subito, rischiano di peggiorare ulteriormente nel vedere il marito privo di coscenza. Se anche gli spoiler sembrano lasciar intravedere che l’Alvarez – Hermoso riuscirà a riprendersi purtroppo non lasciano invece presagire niente di buono per quanto riguarda l’equilibrio psichico di Celia. Felipe sembra riuscire a comprendere che qualcosa non va in lei, ma la soluzione sembra essere tutt’altro che facile.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Per Una Vita andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime puntate. Abbiamo potuto constatare le conseguenze che ha avuto il tentativo di suicidio di Ramon sul povero Felipe. L’avvocato infatti, incontrata per caso in strada la domestica del Palacios e venuto a conoscenza che lui l’aveva allontanata con la scusa di un incontro tra loro, intuisce le intenzioni suicide di Ramon e si reca a casa sua. Con l’aiuto di Servante sfonda la porta e lo trova con una pistola puntata alla tempia. Proprio nel tentativo di disarmarlo l’avvoccato rimane ferito all’addome da un proiettile partito accidentalmente. Celia, informata di quanto accaduto, non esita ad accusare Ramon davanti al commissario Mendez definendolo un assassino. Anche se il commissario non ha dubbi sul fatto che invece si sia trattato di un incidente, Ramon si sente adesso anche responsabile di quanto accaduto all’amico.

Intanto Tito vorrebbe poter dimostrare la sua riconoscenza ad Inigo, dopo che l’uomo lo ha strappato dalle grinfie di Salvador Borras, un cinico e sfruttatore. La sua carriera di pugile sembra però destinata a finire dopo che un malore improvviso lo ha colto durante un incontro di boxe. Le analisi e gli accertamente eseguiti hanno infatti evidenziato che il pugile ha una grave lesione al cranio che potrebbe porre davvero fine alla sua carriera sportiva. Se Inigo aveva iniziato a tirare un sospiro di sollievo grazie ai guadagni ottenuti con gli incontri, che avevano permesso all’uomo di saldare le rate di un debito contratto in passato, adesso tutto sembra di nuovo capovolgersi. Quale sarà il destino di Tito? Dovrà davvero appendere i guantoni al muro? E Inigo riuscirà a far fronte ai suoi debiti senza gli inontri di pugilato? Per sapere quali altri colpi di scena arriveranno occorre attendere una nuova puntata, in onda come sempre su Canale 5.



