Una Vita/ Anticipazioni puntata 17 settembre: Felipe crede ancora in Genoveva

Una Vita, anticipazioni puntata 17 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 17 settembre, Felipe è l’unico che crede che in fondo Genoveva abbia un animo buono. Proprio lui che ha subito lo stesso dolore per la morte della moglie, capisce perfettamente il dolore che la donna ha provato quando Samuel è stato ucciso e il suo desiderio di vendicare chi ha contribuito a questa tragedia e non se la sente di condannarla come hanno fatto tutti gli altri abitanti di Acacias, soprattutto dopo che Lolita ha raccontato pubblicamente in piazza quello che ha saputo dal Bryce. Così Felipe decide di fare di tutto per provare a risollevarle il morale e ha un’idea: la invita a partecipare all’evento all’ambasciata brasiliana, lo stesso al quale aveva già chiesto a Marcia di accompagnarlo. Inconsapevolmente Felipe sta dando vita ad un triangolo amoroso che farà soffrire molte persone e che lo metterà in pericolo visto che Genoveva è una bugiarda e Marcia, invece, è una spia di Ursula.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto negli ultimi episodi di Una Vita. Lolita affronta Genoveva per strada e racconta a tutti i loro amici che si sono radunati intorno a loro per dividerle di quello che ha saputo da Alfredo. Ovviamente la donna prova a negare tutto ma tutti credono alle parole di Lolita, tranne Felipe che è molto turbato dall’accaduto. Rosina prende il the a casa sua con l’amico Ignacio ma, quando l’uomo prova a chiederle un appuntamento, lei lo declina per non fare un torto a Liberto. Cinta ed Emilio si incontrano a casa di Bellita ma il ragazzo è molto agitato perché ha paura che qualcuno possa scoprirli. I due si scambiano baci appassionati ma quando il ragazzo mangia un canapé con la mostarda ha una reazione allergica e chiede alla fidanzata di portarlo da un medico. Subito dopo, mentre sono per strada, vengono sorpresi da Bellita. Genoveva torna a casa e aggredisce il marito per avere rivelato tutto a Lolita ma il Bryce le ricorda di essere ormai il suo unico alleato, ora che tutti la disprezzano. La donna ricambia minacciandolo di fargliela pagare. Felipe, tornato a casa, racconta a Liberto e a Donna Susana tutto quello che è successo fra Lolita e la Salmeron. Il Seler finalmente capisce che Genoveva lo ha sedotto solo per rovinare il suo matrimonio e si sente ancora più stupido per questo e per aver perso la donna della sua vita per una fugace avventura.

Fabiana e Agustina parlano con Marcelina perché la giornalaia ha il dubbio che forse la lotteria dovrebbe essere sospesa visto che il premio doveva essere messo a disposizione da Lolita che però ormai ha davvero poco in bottega. Fabiana ne approfitta per sgridare Marcelina e per dirle che ha avuto il giorno prima con Casilda non si deve più ripetere. La fioraia prova a discolparsi dicendo alle amiche che la cugina è molto competitiva per quanto riguarda la vendita dei biglietti ma la donna le fa capire che Casilda lo fa solo per raccogliere denaro per aiutare la padrona Rosina a superare il suo momento difficile e farle capire tutta la sua vicinanza. Genoveva, per contrastare la mossa di Alfredo, va a trovare Felipe, dicendogli che ha bisogno di parlargli ma trova da parte dell’uomo abbastanza freddezza. L’intento della donna è riuscire a portare l’avvocato dalla sua parte e ci riesce a suon di moine e pianti. Mentre i due parlano, però, arriva Liberto che la aggredisce verbalmente perché è la responsabile di tutte le sue pene e viene calmato solo dall’amico che gli ricorda di essere un gentiluomo. Genoveva piange perché non pensava di dover affrontare anche questa prova e teme di perdere la considerazione dell’uomo per cui inizia a provare dell’interesse amoroso.



