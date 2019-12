Una Vita/ Anticipazioni puntata 18 dicembre: Samuel ha studiato tutto…

Una vita, anticipazioni puntata 18 dicembre

Per la puntata di Una Vita di oggi, 18 dicembre, gli spoiler ci anticipano che Padre Telmo si troverà ad ascoltare una conversazione ente compromettente tra Samuel e Jimeno. Il parroco non riuscirà a trattenersi dal rivelare a Lucia il contenuto della conversazione, ma la ragazza finirà per non credergli ancora una volta. Non solo. Deciderà anche di partire comunque con l’Alday. La Alvarado avverte che Samuel le nasconde qualcosa ma è ancora disposta a concedere fiducia al fratello di Diego. Intanto come risolveranno la questione Antonito e Lolita? Riuscirà il giovane figlio di Ramon a far cambiareidea sulla location prescelta per le nozze alla bellissima cameriera degli Alvarez Hermoso o il Palacios e la Casado pronuncieranno il loro fatidico sì davanti a Padre Telmo ad Acacias? Javier sarà definitivamente uscito dalla vita di Carmen e Raul oppure tornerà a sconvolgere la loro esistenza? Ma soprattutto Lucia riuscirà ad aprire gli occhi sulle reali intenzioni di Samuel oppure cadrà nella sua trappola facendogli così mettere le mani sul patrimonio dei Marchesi di Valdez? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a seguire le prossime puntate della soap Una Vita, che andranno in onda come sempre su Canale 5.

Una vita, dove eravamo rimasti?

Nella puntata della soap opera spagnola Una Vita di ieri, martedì 17 dicembre, abbiamo visto Antonito e Lolita felici per le nozze che si avvicinano sempre più. Il giovane è riuscito infatti a combattere i pregiudizi che nascevano nella sua famiglia dalla differenza di ceto sociale e a fare accettare la giovane cameriera come sua futura moglie. Il desiderio che il giorno del matrimonio tutto sia davvero perfetto spinge Antonito a recarsi da Padre Telmo per definire gli ultimi accordi sulla cerimonia. Sarà proprio il sacerdote però a dire all’uomo che in realtà Lolita non ha alcuna intenzione di sposarsi ad Acacias, ma sogna un matrimonio a Cabrahigo, il paese che la ragazza ama. Un nuovo pensiero affligge ora Antonito, che non sa davvero come fare per risolvere la questione. I dettagli sul matrimonio faranno nascere tra i due una discussione. Intanto Carmen sembra aver finalmente diritto ad un periodo di serenità. Il figlio Raul infatti, dopo essere stato scagionato completamente dall’accusa di concorso nel furto in casa dell’Alday, sembra anche aver compreso quale sia la vera natura del padre ed essersi di conseguenza riavvicinato molto a lei. Ma i guai per la donna non sono affatto finiti. Javier infatti, approfittando delle circostanze venutesi a creare durante il trasferimento da una carcere all’altro, riesce a fuggire ed a far perdere di nuovo le tracce di se.

