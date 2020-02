Una vita/ Anticipazioni puntate 17-21 febbraio: Fra Guillermo morirà?

Una vita, anticipazioni puntate 17-21 febbraio

Scopriamo cosa dicono le anticipazioni della soap spagnola Una Vita per la prossima settimana, che si annuncia davvero ricca di colpi di scena. Dopo il violento confronto tra Ursula e Fra Guillermo quest’ultimo viene trovato senza vita. A trovarlo sarà Padre Telmo. Le indagini di polizia si concentrano tutte sulla donna, che sembra la principale indiziata. Il Mentana è invece convinto che dietro questo tremendo delitto vi sia lo zampino del Priore Espineira, che però negherà tutto. Lucia sente che quel clima così cupo che si è creato ad Acacias non è certo quello ideale per le nozze e chiede a Samuel di rinviare il loro matrimonio. L’Alday però, sempre più nella morsa di Jimeno Batan che rivuole indietro i suoi soldi, cercherà di convincere la Alvarado ad andare all’altare senza ulteriori rinvii. Notizie buone non arrivano neppure da Celia, che mentre si trova a fare shopping con Trini avverte un malore: sta perdendo il suo bambino? Felipe rientrando in città viene così a sapere che il malore dell’amata è dovuto ad un’interruzione di gravidanza, mentre lui neanche sapeva che la moglie fosse in stato interessante. Anche Susanna sarà al centro delle scene, con la sua preoccupazione per il nipotino malato a cui i medici non sono ancora riusciti a dare una diagnosi precisa.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Andiamo a dare uno sguardo a dove eravamo rimasti a Una vita. Abbiamo visto Fra Guillermo e Padre Telmo impegnati in una lunga conversazione. Il mentore ed amico del sacerdote lo invita a riflettere sui sentimenti che prova per Lucia. Il Martinez viene così a sapere che Espineira ha parlato con il suo protettore del suo rapporto peccaminoso con la Alvarado. Telmo racconta a Guillermo tutti i crimini commessi dall’Alday, prima di prendere la decisione di allontanarsi per un po’ di tempo da Acacias e fare definitivamente chiarezza nel suo cuore. La conversazione tra i due è stata ascoltata da Ursula, che non ha potuto fare a meno di origliare. La donna, fraintendendo completamente il senso delle parole di Fra Guillermo, pensa che il mentore voglia in realtà allontanare il Martinez dal sacerdozio e lo affronta pubblicamente. Tutto il quartiere ha modo di assistere al confronto tra i due. Ma c’è un’altra cosa che Telmo deve fare prima di allontanarsi da Acacias. Il parroco incontra Lucia per cercare ancora una volta di mostrargli la pericolosità di Samuel, ricordandogli quanto accaduto allo zio Joaquin e facendogli notare che probabilmente vi è proprio la mano dell’Alday dietro a quello che è accaduto.

I problemi sembrano non interessare solo Padre Telmo. Anche Liberto e Inigo si trovano infatti ad affrontare una serie di eventi che faranno preoccupare il primo e infuriare il secondo. Il motivo della loro preoccupazione è Tito, il nuovo pugile davvero promettente a cui hanno iniziato a fare da procuratori. Entrambi sanno bene quali enorme potenzialità abbia il giovane, ma sanno anche quanto sia sbadato. La grande popolarità che sta ottenendo nel quartiere fa preoccupare Liberto, il quale teme che questa improvvisa simpatia di tutti possa distrarlo dalla sua carriera di pugile. I fatti che seguono sembrano dar ragione al Seler. Tito infatti non si presenta ad un incontro di boxe molto importante contro un pugile francese. Il fatto farà infuriare davvero Inigo. Ma il motivo sarà davvero stato quello che temeva Liberto oppure il nuovo pugile emergente avrà avuto altri impedimenti? Per saperlo dovremo attendere domani, quando la soap Una Vita tornerà come sempre alle ore 14:10 su Canale 5.



