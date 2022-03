Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 marzo: Anabel scopre la verità sul padre

Una Vita, anticipazioni puntata 19 marzo

Le anticipazioni di Una Vita del 19 marzo 2022 ci rivelano che Marcos dopo la morte di Felicia è entrato in confidenza con Soledad e Anabel ha scoperto che tra i due c’è una relazione segreta, ma Marcos ancora non è pronto a rivelare alla ragazza che è interessato alla cameriera per non turbarla visto che ha perso la madre e da poco anche la matrigna, per ora preferisce tacere ignorando che Anabel è già al corrente di tutto.

La ragazza fa fatica ad accettare questa vicinanza e ripercorre con la mente alcuni momenti che ha visto Soledad e il padre in difficoltà a giustificare alcuni comportamenti in sua presenza, come quella volta che la cameriera mezza nuda ha inscenato una crisi respiratoria per giustificare il seno scoperto. Per ora Anabel preferisce stare zitta ma ha difficoltà a guardare negli occhi il padre.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Anabel scopre che suo padre ha una relazione segreta con Soleda ma fa finta di non sapere nulla, infastidita esce di casa e dai vetri del ristorante scorge Miguel in confidenza con la cameriera Daniela. La ragazza ha risposto al telefono e l’avvocato vuole sapere chi è, le dice che si tratta di un cliente che vuole prenotare un tavolo, il ragazzo non crede alle sue parole ma nemmeno si insospettisce più di tanto. Avverte comunque la cameriera di non prendere iniziative per quanto riguarda la gestione del ristorante, ma di fare riferimento sempre a sua nonna, per non avere rogne con la donna. Ad Acacias è arrivata la madre di Indelecia per fare visita alla figlia e capire cosa è successo dall’ultima volta che è venuta a trovarla. La donna sospetta che tra la figlia e Jacinto ci sia qualcosa che va oltre l’amicizia e per capirci meglio decide di fermarsi in paese per un po’ di tempo. Bellita è ancora impegnata nella scrittura della sua biografia. Con la scusa di raccontare aneddoti della sua vita le è tornato in mente quando da bambina giocava con sua sorella Candelaida e spesso facevano arrabbiare lo zio Mariano, al solo ricordo del parente morto la donna scoppia in lacrime. Alodia si accorge che il suo padrone è angustiato da qualche pensiero ma non vuole confidarle nulla, anche se ammette che qualcosa lo disturba. Lolita è preoccupata per Antonito, ha sentito un discorso del suocero che parlava di tribù selvagge e incontri poco sereni che il figlio avrebbeavuto con questa gente, la donna teme che il marito possa trasformarsi in cibo per qualche popolo cannibale.

Natalia non è d’accordo che Aurelio riveli ad Anabel alcune verità che riguardano suo padre. L’uomo dice alla sorella che toccherà a lei diffamare Marcos agli occhi della figlia, a lui spetterà il ruolo di eroe senza macchia pronto a dare il sostegno morale alla ragazza quando apprenderà di alcune malefatte ordite dal genitore. Natalia si presta a fargli il favore con la speranza che il fratello abbia ragione. Aurelio va a trovare Genoveva che non vede mai di buon grado l’uomo, ma in questo momento deve sopportarlo perché c’è in corso un importante affare con il padre del Quesada. Difatti l’uomo ha fatto entrare nella società anche la Sameron, una situazione inusuale ma ha bisogno di denaro e lei ne ha molto. Il contratto è stato stipulato manca solo la firma della donna per ufficializzare l’accordo. Fabiana va a trovare Casilda perché ha da farle una confidenza. La locandiera non crede a Soledad quando ha detto di aver vinto la lotteria, così ha chiesto a Pachita che conosce tutti i proprietari di ricevitorie nella zona se negli ultimi giorni qualcuno ha vinto un’importante somma, la donna ha riferito che non ci sono state vincite, a questo punto Fabiana e Casilda si chiedono dove prende Soledad il denaro per comprarsi tanti abiti costosi.











