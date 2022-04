Una Vita/ Anticipazioni puntata 2 aprile: Daniela aggredita, Roberto…

Una Vita, anticipazioni puntata 2 aprile:

Le anticipazioni di Una Vita del 2 aprile 2022 ci rivelano che Daniela esce dal ristorante per andare a buttar la spazzatura e viene aggredita da due uomini ubriachi, l’intervento tempestivo di Roberto salva la giovane ragazza e mette in fuga i due malavitosi. La cameriera rimane affascinata dal coraggio mostrato dall’uomo. Anabel contro la volontà di suo padre si incontra clandestinamente con Aurelio, oramai la ragazza è ammaliata dal Quesada e incolpa il padre gli avergli sempre raccontato cose negative su di lui, mentre invece con lei è gentile, affettuoso e amabile.

Una vita/ Anticipazioni puntata 1 aprile: Daniela aggredita, Roberto la salva

Nel frattempo Genoveva e Natalia sono diventate due alleate e decidono di organizzare una festa davvero particolare. Le donne organizzano un party per inaugurare la nuova residenza dei Quesada ma faranno di tutto per boicottarla. Quale sarà lo scopo del loro flop?

Una Vita: dove siamo rimasti

Cos’è successo nelle puntate precedenti di Una Vita? Anabel è innamorata di Aurelio, non riesce a smettere di pensare a lui. Soledad è felice che la ragazza si sia riappacificata con il Quesada lo trova un uomo più interessante e maturo per lei, al contrario di Miguel troppo viziato e ragazzino. Anabel chiede aiuto alla domestica di convincere il padre a farla uscire, ma la donna le consiglia di avere pazienza e attendere il momento propizio. Genoveva ha chiesto a Natalia di sedurre Felipe, ma l’avvocato prova troppo disprezzo nei confronti della ragazza, solo perché è una confidente dell’ex moglie e poi ad Acacias conoscono tutti quanto è accaduto con Antonito. Natalia riferisce a Genoveva, che nello sguardo di Felipe non ha visto vacillare nessun interesse nei suoi confronti. L’ex moglie le ricorda che l’avvocato è caparbio, ma non bisogna gettare la spugna, perché è sempre attratto dalle belle donne. La Queseda riferisce all’amica di aver attirato a sé le attenzioni di Felipe fingendo una storta, ma l’uomo l’ha subito messa al suo posto. Genoveva le suggerisce di essere ingenua e vulnerabile, l’unico modo per farlo abdicare è fargli credere che Natalia sia una vittima di Genoveva, l’odio che prova nei confronti dell’ex moglie è così tanto da fargli perdere una prospettiva. Le donne si accordano che si sentiranno solo all’occorrenza e nella più stretta riservatezza.

Una vita/ Anticipazioni puntata 31 marzo: Armando torna ad Acacias, Susana a Vienna

Lolita parla a Carmen di Ramon e le fa notare che non le è piaciuta la faccia che ha fatto quando la moglie gli ha detto che avrebbe fatto la parrucchiera a domicilio. Lolita le ricorda che i signori non amano che le proprie donne vadano a lavorare. Carmen che ha sempre lavorato vuole la sua dipendenza, non concepisce perché una moglie debba essere una mantenuta. Da suo marito non vuole regali, non vuole essere comprata, ma rispetto e amore senza elemosinare niente. Alla fine del discorso, Lolita si schiera dalla parte di Carmen. Liberto è preoccupato per sua zia Susana, la donna è partita per mettersi alla ricerca di suo marito mentre in Europa imperversa la guerra. L’uomo però si presenta all’improvviso ad Acacias per chiarirsi con la moglie, ma non la trova perché in viaggio e va via anche lui. Mentre Liberto sta parlando con Rosina vedono arrivare Susana, in stazione ha ricevuto un telegramma da parte di Armando che l’avvisava di un suo ritorno ad Acacias, quando il nipote le comunica che non trovandola se n’è andato, la donna riparte sperando di trovarlo. Anabel riesce a fuggire da casa eludendo la sorveglianza di Soledad per incontrarsi con Aurelio. La ragazza accetta il suo regalo, una bella puledra, ma chiede all’uomo di non dire nulla al padre. Sono passati da essere fidanzati per unire le famiglie a dover fare tutto di nascosto. Daniela mentre è fuori dal ristorante per buttare la spazzature viene aggredita da due sconosciuti.

Una vita/ Anticipazioni puntata 30 marzo: Natalia sospettata della morte di Felicia

© RIPRODUZIONE RISERVATA