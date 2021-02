Una Vita/ Anticipazioni puntata 2 febbraio: Cinta in pericolo?

Una Vita, anticipazioni puntata 2 febbraio

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 2 febbraio, Josè è molto preoccupato perché pensa che Cinta possa essere finita in una brutta storia, sentendo i suoi racconti su come stanno procedendo le riprese. Per questo motivo decide di andare a parlare con Carchano, il quale sembra cadere dalle nuvole alle parole del Dominguez. Per rassicurarlo gli fa leggere il copione chiedendogli però di non dire nulla a Cinta perché spera che in questo modo la ragazza reciti in modo più spontaneo. Armando, su sollecitazione di Rosina, decide di organizzare alla sarta una serata speciale, per cui prenota solo per loro due un intero ristorante: la sua intenzione, infatti, è quello di dichiararsi finalmente alla Seler. Genoveva è sempre più sospetta perché ritiene che l’umore di Felipe sia migliorato in modo sospetto. Agustina, intanto, sorprende Marcia e Felipe che si baciano di nascosto.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a cosa è accaduto nell’ultima puntata di Una Vita. Marcia si presenta all’appuntamento con Felipe per dirgli che, anche se lo ama, è costretta a dirgli per sempre addio ma l’avvocato le spiega che loro due sono predestinati a stare insieme e che non rinuncerà mai a lei. Armando ha capito che Susana trova scuse per non stare da solo con lui e decide di affrontarla chiedendole spiegazioni: a quel punto l’ex sarta è costretta a confessare che si sente molto a disagio per quanto riguarda il fatto che lui sia divorziato. Così il diplomatico le spiega che si tratta di una decisione che non ha preso bensì subito e si offre di raccontarle tutta la storia. Così Armando racconta di essersi sposato con sua moglie Jane ma la donna non riesce a portare avanti le sue gravidanze: la prima si interrompe per le fatiche di un viaggio intrapreso per fare compagnia al marito, la seconda per un malore quando la donna si era trasferita da sola a Londra. Il dolore e la lontananza hanno spinto Jane fra le braccia di un altro tanto che lei ha poi chiesto il divorzio per instaurare una nuova relazione. Susana si sente così più tranquilla e decide di frequentare ancora il diplomatico.

Cinta e Camino in pericolo?

Bellita e Arantxa sono nell’atrio del palazzo a parlare di Cinta e della sua nuova carriera quando vengono raggiunte da Felicia, intenta a fare una consegna a Genoveva. L’incontro fra le due è l’occasione per battibeccare ancora su chi sia più brava fra Cinta e Camino. Marcia, nella camera che divide con Santiago, ripensa alle parole che si è scambiata con Felipe e gli dice che Santiago è molto pericoloso e che non è l’uomo buono che tutti stanno credendo di conoscere. Quando sente che il marito sta per rientrare, si finge dormiente perché teme che possa provare un approccio fisico nei suoi confronti. L’uomo le parla nell’orecchio, pensando che la moglie non possa sentire, e dice cose molto dolci nei suoi confronti, alimentando ancora di più i suoi sensi di colpa. Rosina racconta a Liberto che sua zia Susana ha fatto pace con Armando e che il diplomatico sta chiaramente mostrando segni di interesse nei confronti della donna. Liberto è molto scettico, però, perché pensa che si tratti esclusivamente di una dimostrazione di amicizia ma Rosina si dimostra molto sicura di quello che dice. Casilda e Marcia vanno a fare una passeggiata per il quartiere e sia la domestica di casa Seler che Fabiana chiedono a Marcia come stia dopo aver rivisto Felipe, alludendo ad un loro riavvicinamento. La Sampaio, però, dice ad entrambe che non ha incontrato l’avvocato e che non c’è proprio nulla di cui parlare. Cinta racconta ai suoi genitori che non trova più così entusiasmante la carriera cinematografica perché non le piace l’atteggiamento che Carchano ha nei suoi confronti.



