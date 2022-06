Una vita/ Anticipazioni puntata 21 giugno: Lolita conosce Fidel alla cerimonia

Una vita, nelle precedenti puntate: Aurelio e Genoveva ai ferri corti

Le recenti puntate di Una vita sono tutte incentrate sulla grande cerimonia di inaugurazione della nuova piazza di calle Acacias, intitolata ad Antonito. Sia Felipe sia Ramon sono pronti ad intervenire con un discorso di commemorazione e all’evento presenzieranno tutti i parenti delle vittime dell’attentato avvenuto qualche anno fa. Intanto in casa Quesada il clima è rovente: Aurelio ha infatti scoperto da Marcelo che la moglie Genoveva ha rovistato in casa nelle sue cose personali. In casa esplode la lite di coppia e la donna cerca un modo per liberarsi di lui, ancora convinta che le stia nascondendo qualcosa.

Il Quesada continua infatti a conservare il silenzio circa i suoi rapporti con Valeria e David, il quale vorrebbe far uscire allo scoperto Rodrigo, marito della giovane. Escogita così un piano: convincerla a suonare in piazza in occasione della cerimonia di inaugurazione e farsi immortalare dai fotografi a sua insaputa. Piano perfettamente riuscito e, secondo David, la sua immagine potrebbe fare il giro del Paese e raggiungere anche Rodrigo.

Nelle anticipazioni di Una vita del 21 giugno, durante la cerimonia di inaugurazione Lolita conosce Fidel. Entrambi hanno perso un affetto prezioso durante l’attentato: lei il marito, lui la moglie. I due si conoscono e si confidano circa il loro personale dolore, confortandosi a vicenda. Alla cerimonia presenzia anche Ramon che, con fare combattivo, utilizza parole incendiarie contro la classe politica considerata falsa ed opportunista.

Chi invece non vi ha preso parte è Felipe. L’avvocato per rimediare ad alcuni attacchi di panico ha infatti ingerito una dose di calmanti superiore a quella dovuta e, così, ha avuto un malore in casa. La sua condizione psicologica sprofonda sempre più e anche con Ramon i rapporti non sono positivi. La situazione è destinata a precipitare.

