Una Vita/ Anticipazioni puntata 22 dicembre: Felipe riesce a…

Una Vita, anticipazioni puntata 22 dicembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 22 dicembre, Felipe con l’aiuto di Mauro riesce finalmente a farsi introdurre da Andrade nella sala dove tiene le ragazze che mette a disposizione dei suoi clienti o che vende. Fra queste c’è anche Marcia e l’avvocato può finalmente esultare per aver ritrovato la sua amata. Purtroppo, però, il losco schiavista riserva la Sampaio e altre poche elette ad una cerchia di clienti molto speciali, quindi Felipe non ha modo di entrare in contatto con lei. Emilio continua la sua lotta contro il tempo per evitare che la madre sia costretta a sposare Ledesma. Per questo motivo utilizza i documenti che Josè è riuscito a far firmare a Copernico e che contiene informazioni per lui molto compromettenti. Servante è convinto che riuscirà a farsi assumere dalla Corona e per questo sembra lasciar perdere tutte le altre incombenze che il suo lavoro comporta, mandando su tutte le furie Fabiana.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Mauro finalmente si sveglia e deve dare delle spiegazioni a Felipe per le condizioni pessime nelle quali è giunto la sera prima a casa sua. L’ex poliziotto racconta che il giorno prima era l’anniversario della morte di sua moglie Teresa e per affogare il dolore si è dato all’alcool. L’Alvarez-Hermoso è dispiaciuto per quello che l’amico sta vivendo però non evita di dimostrare tutto il suo disappunto al San Emeterio perché con il suo comportamento ha messo a rischio il loro piano per salvare Marcia. La sua rabbia esplode, poi, quando Mauro non vuole rivelare nulla della sua strategia per riuscire a liberare la fidanzata. Lolita e Carmen vanno a prendere una limonata alla locanda di Fabiana e raccontano all’amica di quello che è successo con Ramon e Antonito. Si arrabbiano molto, però, quando la socia di Servante dà ragione ai due uomini: fra le tre scoppia un litigio e Fabiana le manda via dal locale. Bellita incontra per strada Felicia e Camino e chiede notizie del suo matrimonio, insistendo sul fatto che non la vede così emozionata per l’evento. La Pasamar riesce a trovare una buona scusa ma poi si lamenta con la figlia perché ha paura che il piano di Emilio li faccia trovare in grossi guai.

Susana continua a diffondere pettegolezzi su Lolita e Carmen e questa volta si confida con Rosina ma proprio mentre la sarta sta descrivendo una scena apocalittica di quanto secondo lei sta accadendo fra le due, passano proprio Lolita e Carmen che invece camminano a braccetto e sembrano andare d’amore e d’accordo. Mauro mostra a Felipe un biglietto da parte di Andrade che li invita alla sua tenuta perché ha una sorpresa per loro:i due decidono di andarci subito. Ramon e Antonito vanno a cena molto presto al Nuovo Secolo perché non vogliono litigare di nuovo con le mogli. Ramon consiglia al figlio di inventarsi qualcosa per chiedere perdono, così da riportare la serenità in casa. Alla locanda di Fabiana Ledesma e Giosè giocano di nuovo a dadi con Servante e Jacinto. Josè con un intelligente stratagemma riesce a far firmare a Ledesma dei documenti che lui non legge neanche: Copernico non sa di aver firmato la sua condanna. Felipe e Mauro hanno accesso alla sala di Andrade dove ci sono le sue ragazze, tuttavia sono solo giovani di pelle bianca e non c’è nessuna traccia delle donne di colore. Mentre Mauro si apparta con una ragazza, Felipe rifiuta l’offerta ma Andrade insiste e così anche lui deve scegliere una giovane. Appena Felipe esce dalla stanza in compagnia della ragazza, entra anche Marcia ma i due non si incrociano.



