Una Vita/ Anticipazioni puntata 22 gennaio: ultimatum per Lolita, Antonito scapperà?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 GENNAIO

Nella nuova puntata di Una vita del 22 Gennaio, Celia sospetterà che Lucia si sia innamorata di un altro ragazzo, vedendola ogni giorno più distante da Samuel. Ceferino, poi, inviterà Lolita al cinema per una serata romantica. Casilda, dopo aver deciso di aiutare finalmente la sua amica, deciderà di iniziare a corteggiare il ragazzo, e di far saltare l’appuntamento tra i due promessi sposi. Ceferino, comunque, deciderà di non cedere alle avance della Escolano, in quanto sa che non può provare amore per una donna diversa da Lolita. L’Alday, inoltre, parlerà con Felipe per provare a convincerlo che la cosa migliore per il futuro di Lucia sarebbe il matrimonio. Padre Telmo poi rifletterà sul fatto che tra lui e Lucia l’attrazione sia molto forte, ma sceglierà, per il momento, di non cedere alla passione. Antonito, infine, chiederà a Lolita di sposarlo, in quanto lui non vuole più perdere tempo, ma la donna non accetterà la proposta, dato che la situazione con Ceferino non si è ancora risolta.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle precedenti puntate di Una Vita, abbiamo visto che ad un certo punto Samuel ha chiesto di nuovo a Lucia di diventare sua moglie. Il ragazzo, quindi, ha fatto una seconda proposta di matrimonio all’Alvarado. Il giovane, dunque, ha regalato alla ragazza un meraviglioso anello e le ha confessato il forte sentimento che lui sente ormai da tanto tempo per lei. Di fronte a questa ennesima dichiarazione d’amore, Lucia si è mostrata fredda nei confronti dell’Alday e in maniera distaccata gli ha detto di non essere ancora pronta a sposarsi con lui. Dopo la risposta negativa dell’Alvarado, Samuel, rimasto solo, si è infuriato parecchio. Il giovane ha sospettato che dietro al fatto che la sua amata continui a rimandare le nozze con lui, ci sia il nuovo riavvicinamento della donna con Padre Telmo. Nel frattempo, Inigo e Eleonor si sono mostrati sempre più vicini ed innamorati. Lolita, poi, è parecchio triste, in quanto non desidera sposare affatto Ceferino. La ragazza, ad un certo punto, ha scoperto che per poter evitare di andare a nozze con il giovane, deve fare in modo che questi si innamori di una donna vedova disposta a baciarlo. Lucia si sente molto attratta da Padre Telmo e che la giovane prova una grande ammirazione nei confronti del prete, dopo quello che lui ha avuto il coraggio di fare per il bene di Celia e Felipe.

Anche Samuel si è accorto del fatto che la Alvarado sia parecchio attratta dal sacerdote e desidererebbe che la donna si dimenticasse del religioso e che si decidesse a sposare una volta per tutte lui. L’Alday, quindi, vorrebbe fare qualcosa per cambiare a suo favore la situazione, ma alla fine decide di essere paziente, in quanto comprende che un suo passo falso potrebbe far cadere definitivamente Lucia tra le braccia di Padre Telmo. Lola, dunque, chiede a Casilda di corteggiare Ceferino, in quanto lei è una donna vedova. Purtroppo, però, la Escolano si rifiuta di sedurre il giovane, dato che sente di essere ancora molto innamorata di suo marito Martin, che non è riuscita a dimenticare, nonostante lui sia morto.

