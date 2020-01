Una vita/ Anticipazioni puntata 21 gennaio 2020: Padre Telmo e Lucia ancora insieme

Una vita, anticipazioni puntata di oggi 21 gennaio

Nel prossimo episodio di Una vita di oggi, 21 gennaio, Padre Telmo si incontrerà nuovamente con Lucia. Il sacerdote allora mostrerà all’Alvarado un catalogo. Ursula, quindi, assisterà a questa chiacchierata tra il prete e la ragazza e ne resterà parecchio perplessa. Samuel, poi, inizierà a fare delle indagini su Padre Telmo. A casa Palacio, quindi, ci sarà parecchio movimento. Si cercherà infatti di mandare a monte il piano ideato per non rispettare le tradizioni di Cabrahigo. L’Alday continuerà dunque a non tollerare che Lucia e Telmo passino molto tempo insieme. Il giovane allora progetterà un piano per allontanare per sempre i due e per fare in modo che Padre Telmo non insidi più Lucia e che non metta le sue mani sull’eredità della donna. Jordi, ad un tratto, regalerà ad Inigo e a Liberto un biglietto per fare partecipare i due uomini ad un incontro di boxe. Qualcosa, però, non andrà secondo i piani dell’uomo, che intende restare finalmente da solo con Flora.

Una vita, dove eravamo rimasti?

Nell’episodio di Una vita del 20 gennaio, Samuel finge di essere comprensivo nei confronti di Lucia, che per il momento continua a non accettare la sua proposta di matrimonio. Il giovane sa che la ragazza sta rimandando le nozze, in quanto è influenzata dai consigli di Padre Telmo. Tutto questo sta portando l’Alday ad odiare sempre di più il prete di Acacias e a progettare un piano diabolico per sbarazzarsi per sempre del sacerdote. Inigo e Eleonor, poi, hanno deciso di andare via per qualche giorno da Acacias. Ad un certo punto, Jordi Barò ha scoperto questa scelta dei due ragazzi ed ha rimandato il suo ritorno a Barcellona. L’uomo, infatti, crede di poter finalmente sedurre indisturbato Flora. Lolita, dopo aver parlato con lo zio Gennaro, ha scoperto che Ceferino ha un solo modo per spezzare il compromesso matrimoniale che ha con lei. Il ragazzo deve dunque innamorarsi di una donna rimasta vedova e baciarla. A questo punto, la domestica ha pregato Casilda di sedurre Ceferino. La Escolano, però, si è rifiutata di corteggiare il ragazzo, in quanto è ancora molto innamorata del suo defunto marito Martin.

Negli ultimi episodi di Una vita, abbiamo assistito ad un riavvicinamento tra Lucia e Padre Telmo. Il sacerdote ha quindi detto all’Alvarado di non rispettare il compromesso matrimoniale con l’Alday. Lolita, poi, si è sentita molto triste, in quanto Ceferino se ne sta per andare da Acacias 38, per evitare di entrare in contrasto con Antonito. La donna ha deciso allora di confidare le sue preoccupazioni a Trini. Successivamente quindi le due hanno chiesto un consiglio allo zio Gennaro, che è l’uomo che conosce meglio le tradizioni di Cabrahigo. Samuel, poi, ha deciso di trascorrere tutto il suo tempo libero da solo con Lucia. Il giovane allora ha provato a spingere la Alvarado a riprendere i lavori di restauro nell’ufficio presente nella sua abitazione. Lucia, però, non ha saputo ancora decidere se accettare o meno la proposta dell’Alday. Servante, dunque, ha scoperto che Cuba, l’isola su cui si trova Paciencia, è stata devastata da un terribile uragano. Ad un tratto, inoltre, Samuel ha chiesto nuovamente la mano di Lucia, ma la giovane ha scelto di prendersi del tempo, per riflettere nel migliore dei modi sul da farsi. L’Alday ha compreso quindi che dietro all’atteggiamento dubbioso della sua amata si nascondono i consigli che le dà Padre Telmo.



