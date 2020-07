Una vita/ Anticipazioni puntata 22 luglio 2020: Antonito pronto a fare la fame?

Una vita, anticipazioni puntata 22 luglio 2020

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, ci parlano della disperazione di Antonito che si riflette chiaramente sul padre Ramon. Con Palacios sono infatti disperati l’uno perché è ormai destinato ad andare in guerra e l’altro per il dispiacere provocato al figlio dopo aver tenuta segreta la relazione con Carmen. in questo clima drammatico Felipe continua le sue indagini nei confronti di Genoveva. La sua preoccupazione è che tutte le persone vicine alla donna potrebbero essere in serio pericolo per le stesse dinamiche che hanno condotto Samuel alla morte. la Salmeron ovviamente continua ad essere molto riservata è chiusa in se stessa. Continua a presentare a tutti il suo nuovo marito Alfredo Bryce.

A quanto pare in qualità di direttore del banco americano sta illustrando a tutti gli amici della Salmeron come è possibile effettuare investimenti facile e sicuri così da risollevarsi le risorse finanziarie degli abitanti di Calle Acacias. Secondo gli spoiler Inoltre le preoccupazioni di cos’è sono tutt’altro che finite. attraverso un telegramma infatti l’uomo riceve notizie da Buenos Aires che a quanto pare non sono per niente buone. l’unica nota Serena della puntata secondo gli spoiler è rappresentata dalla nuova coppia Emilio cinta sempre più vicini.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Antonito deve andare in guerra. Il suo piano con il padre Ramon sembra non vedere il buon esito e dunque grandi risvolti segneranno le novità su questo tema infatti sappiamo che Ramon ha portato avanti per diversi giorni la sua finta invalidità convincendo anche tutto il vicinato della veridicità di tale evento ossia una malattia improvvisa. a far saltare tutto all’aria è stato però un piccolo dettaglio nascosto proprio nella mano di Ramon infatti durante l’ispezione a carico dell’ispettore del ministero salta all’occhio che Ramon in realtà l’uomo potrebbe avere qualcun altro in grado di prendersi cura di lui punto proprio in questa circostanza le cose vanno peggiorando in modo catastrofico.infatti Antonito scopre che suo padre e Carmen hanno una relazione ormai da diverso tempo.

Il giovane Palacios e dunque in preda alla rabbia più folle punto da una parte perché il piano è saltato all’aria e dunque deve partire per la guerra dall’altro perché non sopporta che è suo padre gli abbia tenuto nascosta una cosa così importante. Nel frattempo diventano più sempre più grandi i sospetti su Genoveva dopo che Felipe va sempre più a fondo sul suo passato. La sintonia tra Emilio e cinta invece sembra crescere di giorno in giorno dopo che il ragazzo ha smascherato la vera identità di Victoriano Cinta vede il giovane con occhi diversi. A sconvolgere gli spettatori però in questa puntata di Una vita in onda martedì 21 luglio è un particolare che riguarda Antonito. Il giovane infatti come abbiamo visto è completamente irato e vuole trovare a tutti i costi una soluzione per evitare la sua partenza verso i luoghi di combattimento in Africa. per sottrarsi alla chiamata alle armi allora Antonito sceglie una strada folle ossia quella del digiuno per apparire al reclutamento magro e senza alcuna forza

