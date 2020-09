Una Vita/ Anticipazioni puntata 22 settembre: bacio tra Felipe e Genoveva

Una Vita, anticipazioni puntata 22 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 22 settembre, fra Felipe e Genoveva scoppia la passione e i due si baciano ma non sanno che Marcia li ha visti e nascosta nell’ombra piange di dolore, soprattutto perché capisce che fra il suo padrone e la moglie del Bryce non si tratta di un’avventura passeggera ma sembra esserci l’amore. Intanto Fabiana e Agustina consegnano a Rosina e Susana i soldi della lotteria e saranno loro a decidere chi ha più bisogno di usarle. Ursula ricatta ancora Marcia per avere informazioni su Felipe ma le cose per Liberto si mettono comunque bene, anche grazie all’aiuto di Genoveva, e sembra che per lui sia pronta l’assoluzione. Ora che Emilio e Cinta hanno avuto la benedizione della famiglia di lei, il loro futuro sembra roseo ma in realtà arriva in paese Ledesma, l’uomo dal quale la famiglia Pasamar era fuggita ad Acacias: il malvivente inizia a minacciare Emilio.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Felipe consola Genoveva che giura che non sapeva nulla della testimonianza di Ursula ma i due vengono interrotti da Marcia che porta una lettera di Liberto che annuncia che per quella notte dormirà fuori perché ha bisogno di stare da solo. Genoveva dice di sentirsi in colpa per quello che ha fatto a Liberto e che si è molto pentita di aver sposato Alfredo perché è un uomo molto pericoloso. Felipe la giustifica, capendo le circostanze nelle quali ha deciso per il matrimonio, e poi frai due si crea un clima di grande intimità che li porta prima a darsi un bacio appassionato e poi a finire a letto insieme. Il giorno dopo Felipe chiede alla Salmeron di mantenere il più stretto riserbo sulla loro relazione, così da evitare la vendetta del marito, e la rassicura sul fatto che non si tratta di una notte passeggera. Susana accusa Rosina di essere una moglie ingrata perché, invece di essere al fianco di Liberto, si fa corteggiare da un altro uomo. La donna, però, si arrabbia molto perché l’amica sembra dimenticare che è stato il marito a tradirla per primo. Felicia invece commenta con Cesareo il fatto che la figlia abbia riacquistato la voce e, su sollecitazione del guardiano, conferma che porterà Comino dal medico per capire se ha effettivamente recuperato la parola.

Bellita e Cinta litigano furiosamente: la madre è adirata perché il bacio che la ragazza ha dato al fidanzato pubblicamente l’ha messa in grande imbarazzo, la figlia è arrabbiata perché ha scoperto che la madre si era alleata con Felicia per far naufragare la loro relazione. Le due però si chiariscono e Cinta riceve la loro benedizione. In soffitta Agustina, Casilda e Marcia parlano di donna Rosina e di come stia soffrendo per il marito. Poi Marcia ammette con Casilda che sta soffrendo per amore perché ha capito che Felipe non è interessato a lei e l’amica le ricorda che doveva aspettarsi un finale del genere perché loro sono solo delle domestiche. Rosina va da Felicia per un caffè e si sfoga con l’amica per tutto quello che sta vivendo per colpa della falsa testimonianza di Ursula. Felicia le chiede del litigio con Susana e Rosina si sente giudicata anche dalla Pasamar per cui reagisce molto male dicendole che lei è libera di vedere chi desidera. Mentre le due litigano si avvicina Comino che la saluta e Rosina resta stupita dal sentirla parlare. Genoveva, tornata a casa, tratta Alfredo con molta sufficienza ma il marito minimizza molto sullo schiaffo che ha dato alla moglie. Poi Ursula le chiede se effettivamente ha passato la notte in albergo come ha detto al marito e Genoveva la rimette immediatamente al suo posto, avendo capito che di lei non ci si può fidare.



