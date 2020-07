Una Vita/ Anticipazioni puntata 23 luglio 2020: Genoveva in un brutto guaio

Una Vita, anticipazioni puntata 23 luglio 2020

Le anticipazioni dell’episodio della serie spagnola Una Vita in onda oggi, giovedì 23 luglio 2020, ci svelano che Genoveva si sta mettendo in un brutto guaio. Infatti Felipe sta facendo del suo meglio per trovare le prove al fine di incastrare la vedova di Samuel. Ciò che scoprirà è che la donna era ed è sotto il mirino di un losco individuo e ciò è sufficiente per l’uomo per sentirsi in dovere di mettere tutti in guardia. Per questo motivo le anticipazioni ci rivelano che anche Alfredo Bryce ha le ore contate. Ciò che desterà i maggiori sospetti è proprio il comportamento dell’uomo. A quanto pare infatti Il signor Bryce continuerà a cercare di convincere tutto il vicinato a fare investimenti attraverso la sua banca. Si tratta di impiegare dei soldi i quali frutterebbero con facilità, senza dover incorrere in grandi rischi. Nell’episodio sarà perciò sempre più chiaro che tra Alfredo e Genoveva c’è un piano ben preciso e che come ci si poteva aspettare è collegato alla vendetta che la donna aveva promesso in onore del defunto marito Samuel. Dietro a queste proposte di investimento si nasconde dunque qualcosa. Secondo gli spoiler inoltre la famiglia di Cinta dovrà fronteggiare i propri problemi finanziari. La ragazza però non apparirà molto turbata dalle problematiche finanziare familiari dal momento che nella puntata il suo amato Emilio la coinvolgerà in tutt’altri pensieri, ossia in festosi pomeriggi danzanti.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. In tema di sentimenti Ramon e Carmen continuano nella loro relazione, ormai venuta allo scoperto. Dopo la visita di controllo dell’ufficiale, avvenuta in occasione dell’arruolamento di Antonito, il Palacios junior ha scoperto la verità, rimanendone deluso e contrariato. Carmen, dal canto suo, sta cominciando a trovarsi a disagio in questa situazione. Da una parte sente di non essere ben voluta in famiglia, dall’altra si rende conto che, giorno dopo giorno, la sua figura è sempre più simile a quella di Trini, la defunta moglie di Ramon. Intanto, come si poteva immaginare dalle scorse puntate, Emilio e Cinta sono sempre più vicini. La coppia infatti ha vissuto delle esperienze intense che hanno fatto in modo che la ragazza si invaghisse di Emilio. Finalmente i due in questa puntata si avranno l’occasione perfetta per passare un po’ di tempo da soli e scambiarsi così il primo bacio d’amore.

In questa puntata di Una Vita del 22 luglio 2020 però non c’è spazio solo per i sentimenti. Infatti Felipe continua ad investigare sui misteri che circondano Genoveva, con l’intenzione di mettere la donna con le spalle al muro. La vedova di Samuel però sembra non voler dar cenni di cedimento e continua la sua farsa al fianco di quello che viene presentato come suo marito: Alfredo Bryce. Felipe comincia perciò a mettere in guardia chi si trova vicino alla donna, incluso Liberto. Ursula, che nel frattempo è entrata al servizio di Genoveva, in questa puntata si reca dal dottore, per il sospetto di essere stata colpita da qualche malanno. Il medico sembra aver tranquillizzato la donna, ma Agustina non è affatto convinta delle parole del dottore. Antonito nel frattempo comincia a mostrare i segni del digiuno. L’uomo ha intenzione di non continuare a mangiare, almeno fin quando il suo aspetto sarà così deperito da convincere l’ufficiale di non essere idoneo all’arruolamento in guerra.



