Una Vita/ Anticipazioni puntata 23 settembre: l’arrivo di Copernico Ledesma

Una Vita, anticipazioni puntata 23 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 23 settembre, a Puente Viejo arriva Copernico Ledesma che è implicato nel segreto che Felicia e la sua famiglia custodiscono. L’uomo appena giunto nel quartiere non perde occasione di minacciare Emilio. Presto si scoprirà che quest’uomo è legato ad un altro segreto che il Pasamar sta cercando di nascondere: il ragazzo è già fidanzato e promesso sposo di un’altra ragazza. Lolita scopre qual è l’origine dei suoi malori: è incinta. La notizia, che in un altro momento l’avrebbe resa molto felice, ora la spaventa e per questo decide di non dirlo a nessuno ma si confida con Fabiana, chiedendole di non rivelare a nessuno la novità. Ignacio, durante una passeggiata con Rosina, le confessa di essere ancora innamorato di lei e di desiderare un futuro insieme al suo antico amore.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci sulla trama delle ultime puntate di Una Vita. Ad Acacias c’è un grande fermento perché tutti parlano delle ultime novità del quartiere, come la ritrovata voce di Comino e il bacio fra Emilio e Cinta. Fabiana e Agustina raggiungono Lolita in bottega per commentare i fatti del giorno ma la ragazza ha un improvviso malore e per questo motivo le amiche le consigliano di andare dal medico per farsi visitare. Ora che Comino ha ritrovato la voce, tutti si chiedono come mai la ragazza non abbia parlato per tanto tempo, così Felicia racconta che è stato un episodio di quando era bambina, quando si perse nel bosco e per lo spavento perse la voce. In realtà si tratta di una scusa ma solo Felicia ed Emilio sanno in quale occasione la ragazza ha smesso di parlare. Questo episodio misterioso si lega pure al motivo per cui Felicia non vuole che suo figlio abbia una relazione con Cinta e non perde occasione per rinfacciarlo al ragazzo. Rosina incontra per strada Ignacio che le ha portato in dono un libro di poesie. Quando la donna si rende conto di essere osservata da Susana e dalle altre amiche, in segno di sfida dà appuntamento all’amico per il giorno dopo, lasciando tutte di stucco. Casilda e Agustina mettono Ursula alle strette ricordandole che era con le altre in soffitta e non ha potuto assistere alla violenza, come ha detto in tribunale. Per liberarsi dalle due la governante dice di essere stata costretta da Alfredo.

Casilda e Augustina non sembrano essere convinte della spiegazione di Ursula e la lasciano da sola in soffitta ma questo poco turba la governante che è piuttosto interessata a mettere nuovamente sotto torchio Marcia per avere notizie di Felipe. Carmen raggiunge Lolita in bottega perché ha saputo che non si era sentita bene. La ragazza la rassicura dicendole che è solo stato il dispiacere per dover lasciare la bottega, poi arriva Antonito a dirle che è arrivata la comunicazione della data di sgombero che dovrà essere effettuata entro due giorni. Casilda, Fabiana e Marcelina invitano alla locanda Susana e Rosina per consegnare loro i proventi della riffa. Susana, però, non prende bene l’iniziativa giudicandola una sfrontatezza e abbandonando la sala senza prendere i soldi. Felipe comunica ad Antonito che non esiste alcun cavillo legale per evitare di perdere la bottega. Poi l’avvocato viene fermato da Susana che lo avvisa che Rosina ha un amico che sta frequentando quindi ha una condotta a suo dire molto sconveniente. Genoveva riceve una lettera di Felipe e il suo sorriso scatena la curiosità di Ursula. Anche Emilio riceve una notizia, un telegramma da parte di un certo Ledesma che annuncia il suo arrivo in città.



