Una Vita/ Anticipazioni puntata 24 gennaio: Santiago e Servante fanno amicizia

Una Vita, anticipazioni puntata 24 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, domenica 24 gennaio, Santiago e Servante stringono amicizia e così il locandiere ne approfitta per convincerlo a dare a Marcia l’opportunità di poter parlare con Felipe e spiegargli quello che c’è dietro il loro mancato matrimonio. L’avvocato non è disposto a sentire le scuse dell’amata ma Genoveva lo spinge a parlare con lei. Cinta viene scelta come protagonista principale della pellicola di Carchano, anche se è evidente che Camino sia molto più portata per la recitazione. Tuttavia appena iniziano a girare le due ragazze capiscono che c’è qualcosa di strano. Armando mostra sempre di più il suo interesse nei confronti di Susana ma la donna, convinta che l’uomo sia innamorato di Felicia, decide di tenerlo a distanza per non restare ferita. Armando, per riuscire ad avere occasione di trascorrere del tempo con la donna, organizza una cena giapponese per tutti i vicini di Acacias.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Carmen e Lolita cercano di capire se a Susanna possa interessare Armando ma la sarta fa finta di nulla. Più tardi le due amiche fanno da Rosina per raccontarle i progressi della storia d’amore fra Susana e Armando. Secondo Rosina occorre continuare a parlare in presenza dell’amica del diplomatico, così da farle sentire di più la sua mancanza e spingerla ad accettare la corte dell’uomo quando farà ritorno ad Acacias. I domestici discutono di quello che è successo con Marcia e ognuno ha la sua opinione, a favore o contro la ragazza. Servante, però, sostiene che Santiago, il marito della Sampaio, sembra una brava persona ed è molto gentile con tutti. Antonito racconta a suo padre e a Carmen che Lolita vuole chiamare il bambino Abundio, come suo nonno, qualora dovesse nascere un maschio. Tutta la famiglia pensa che sia un nome molto brutto ma nessuno ha il coraggio di dirle che si tratta di uno sbaglio scegliere questo nome così i due uomini chiedono a Carmen di parlare con Lolita e convincerla a prendere una decisione differente. Susana è sempre più disperata perché pensa che non vedrà mai più Armando e così decide di andare in chiesa a pregare per rivederlo. Poco dopo, come per miracolo, Armando ricompare e la invita a prendere un caffè insieme.

Cinta e Camino hanno avuto un biglietto da parte di Carchano e così si recano alla produzione. In realtà il produttore dice loro che sono state convocate perché ha una brutta notizia. Con il rifiuto da parte di Bellita Del Campo, gli investitori si sono ritirati e ci sono molti meno soldi. Tuttavia ha deciso di pagare la pellicola di tasca sua e fra pochi giorni inizieranno a girare, anche se con drastici tagli al copione e al personale, dovendo eliminare anche la parte di una delle due. Genoveva va a trovare Felipe ma l’avvocato non vuole parlare né con lei né con altri. Tuttavia la Salmeron dice ad Agustina che non andrà via fino a che non riuscirà a parlare con l’uomo, poi confessa alla domestica che lei lo ama ancora moltissimo ed è preoccupata per lui. All’improvviso le due vengono raggiunte proprio da Felipe che dice a Genoveva che è felice di vederla ma che sta malissimo e gli sembra di non riuscire a superare la vicenda. La Salmeron si mostra molto comprensiva, gli dice che con lei può sfogarsi ma lo invita a dare il beneficio del dubbio a Marcia, almeno fino a che non potrà spiegargli quello che è successo. L’avvocato l’abbraccia e inizia a piangere, ritenendo di essere molto vicina a riconquistare l’uomo che ama, soprattutto ora che Marcia sembra essere fuori gioco.



