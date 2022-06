Una vita/ Anticipazioni puntata 24 giugno: Valeria si confida con Azucena e…

Una vita, dove eravamo rimasti: Aurelio e Genoveva entrano in collisione

Nelle precedenti puntate di Una vita sono peggiorate a vista d’occhio le condizioni economiche di Liberto e Rosina. Complici investimenti sbagliati e l’arrivo di Hortensia e della figlia nella loro famiglia, la coppia sembra sempre più sull’orlo della bancarotta. Mentre Liberto cerca di trovare continue soluzioni nel tentativo di ripianare la crisi che stanno attraversando, Rosita cerca in tutti i modi di tenerla nascosta, come fatto in precedenza con la sorella. Un aiuto per loro potrebbe arrivare da Felipe e Ramon, ma le loro attuali condizioni psicologiche non lo consentirebbero.

Intanto proseguono le vicende del trio composto da Aurelio e dalla falsa coppia David e Valeria. Genoveva è sempre più sospettosa e ha ormai capito che il marito le sta nascondendo la verità sulla giovane coppia: oltre a conoscersi da anni, non sarebbero nemmeno sposati. La donna entra in collisione con il Quesada quando parla di Anabel a Valeria: gesto che scatena una nuova lite nella coppia. Intanto, incuriosita da Aurelio, Valeria decide di indagare su di lui.

Secondo le anticipazioni di Una vita del 24 giugno, il castello di bugie di Aurelio potrebbe crollare a causa di un gesto sconsiderato di Valeria. La ragazza, infatti, ha stretto una grande amicizia con Azucena al punto da confessarle di aver amato un altro uomo prima di David. Chiaro riferimento a Rodrigo, suo vero marito, ma che nessuno in comunità conosce. Sebbene non abbia chiaramente fatto il suo nome, la sua sconsiderata confessione rischia di mandare tutti i piani all’aria: David ha sentito di nascosto quello che Valeria diceva ad Azucena e, in separata sede, l’ha rimproverata per la poca prudenza.

Si consuma inoltre l’ennesimo battibecco tra Aurelio e Genoveva. La donna critica al marito il suo eccessivo avvicinamento a Valeria, ma il Quesada la assicura che è interessata alla giovane ragazza solamente per questioni di affari. La situazione precipita quando la Salmeron scopre che Aurelio ha regalato un pianoforte a Valeria, dopo l’ottima esibizione durante la cerimonia d’inaugurazione della nuova piazza di calle Acacias, intitolata ad Antonito. Intanto proseguono vani i tentativi di Guillermo di conquistare Azucena, ancor più dopo aver scoperto che la ragazza è stata lasciata dal fidanzato.











