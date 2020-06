Una Vita/ Anticipazioni puntata 25 giugno 2020: Telmo scopre che Lucia…

Una Vita, anticipazioni puntata 25 giugno 2020

Le anticipazioni della puntata della soap Una Vita in onda su Canale 5 oggi, 25 giugno 2020, ci parlano di due situazioni difficili da risolvere. La prima riguarda la drammatica situazione di Lucia che è costretta a sacrificare sè stessa per amore del piccolo Mateo e del sua amato Telmo. Nella seconda invece si capirà che le questioni legate a Samuel stanno coinvolgendo ora anche le famiglie della città. Si parte da Ursula che dopo aver consegnato la lettera all’ex sacerdote si rende conto che le volontà di Lucia non verranno di certo assecondate. Il Martinez infatti non intende lasciare Acacias senza la donna con la quale intende ormai ricostruire la famiglia che ha sempre desiderato, a maggior ragione ora che il piccolo Mateo ha conosciuto il suo vero padre. Ad Ursula viene dato in custodia proprio Mateo per essere riportato dalla mamma. ma in questa circostanza Ursula trova Lucia in grave pericolo. Eduardo ha infatti scoperto della fuga progettata con Telmo ed è su tutte le furie. Nel frattempo Samuel ha messo in difficoltà una famiglia. Rosina infatti dopo aver scoperto che il marito ha sottratto dei soldi dal conto in banca per aiutare l’avvocato ha profondamente perso la fiducia nel consorte ed inoltre teme il parere dei concittadini dopo questa mossa a dir poco imprudente.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una vita. Ursula porta a termine il compito che le avevano affidato. Lucia infatti le ha consegnato una lettera da per Telmo. In questa lettera ci sono le sorti della coppia, ma le parole che il Marinez leggerà non gli piaceranno affatto. Sappiamo che Lucia ha scoperto di essere gravemente malata e di non grandi speranze di risolvere questo problema di salute. La ragazza decide quindi di non partire con Telmo e Mateo. Ad ogni modo si premura di avvertire il Martinez attraverso una lettera. Ursula viene a sapere bene della faccenda attraverso questo terribile momento in cui si capisce che Lucia sta nascondendo a tutti la verità per sacrificarsi in virtù dell’amore che nutre per Mateo e Telmo. La Dicenta decide comunque di aiutarla anche se presa dal dolore e le promette di consegnare la lettera. L’Alvarado ha intanto un difficile compito: tenere Eduardo lontano dai sospetti perchè altrimenti non riuscirebbe a far fuggire suo figlio con il suo legittimo padre.

Telmo dunque scoprirà che la sua strada con Lucia sta per interrompersi. Arrivati al luogo dell’appuntamento con la donna infatti, Telmo attende con trepidante attesa Lucia.Egli è pronto a partire ed ha preparato tutto per la loro fuga. Ursula però arriva al posto di Lucia e gli consegna una lettera, scritta appunto dalla stessa Alvarado. Le parole d’addio con cui la ragazza dice a Telmo che non lo seguirà nella fuga per tenere a bada Eduardo però sembrano non avere effetto sul Martinez. Infatti si può capire che le intenzioni di Telmo non sono di certo quelle di assecondare le volontà dell’amata. Intanto anche Samuel è in guai molto seri. Liberto si è prestato ad aiutarlo consegnandogli una somma di denaro, ma senza trovare prima il consenso di sua moglie Rosina. La Hidalgo scopre così che manca del denaro e i sospetti ricadono subito su suo marito. Il problema più grave è che tutti in città non volevano più aiutare l’Alday e Rosina non tollera l’idea che a farlo sia staso proprio suo marito!



