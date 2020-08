Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 agosto 2020: Ramon chiede aiuto a Felipe

Una Vita, anticipazioni puntata 26 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 26 agosto, Ramon chiede l’aiuto di Felipe per riuscire ad incastrare Alfredo: l’uomo si è convinto che il banchiere sia un truffatore e per questo vuole incastrarlo a tutti i costi e recuperare i soldi persi nell’affare del Banco Americano. Nel frattempo, però, è impegnato anche nei preparativi del suo matrimonio con Carmen. Intanto Susana prova ad intervenire nella rottura fra suo nipote Liberto e la moglie Rosina e prova a convincere l’amica a dare una seconda chance al marito ma la donna non sembra intenzionata a perdonarlo. Genoveva ha un piano: si infligge delle ferite e poi racconta a tutti di essere stata picchiata dal marito dopo che lui ha scoperto del tradimento. In questo modo spera di liberarsi anche del Bryce, dopo aver danneggiato anche tutti gli altri abitanti di Acacias. La reazione di Alfredo non tarderà ad arrivare.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Antonito dice a Emilio di aver visto Cinta baciare Rafael: la sua intenzione è quella di dare uno scossone all’amico per spingerlo a riconquistare la ragazza, ma ottiene solo di scoraggiarlo ancora di più e deprimerlo. Di impulso il Pasamar decide di dimenticarla per sempre. Genoveva è molto felice per aver rovinato la vita di Rosina ma la sua gioia viene presto rovinata da Ursula che, dopo averle raccontato di quello che si dice in soffitta, le ricorda che a breve tornerà Don Alfredo e che non sarà affatto felice di quello che è successo. Intanto il tradimento di Liberto è diventata un argomento di discussione di tutto il quartiere. Ne parlano Fabiana, Cesareo e Felicia che discutono di come Casilda sia rimasta sconvolta dopo la scoperta: mentre la locandiera ne approfitta per ringraziare Cesareo per tutto quello che sta facendo per Comino, il guardiano chiede a Fabiana se conosce un certo Alvares. Anche Servante e Jose parlano di questa cosa ma vengono interrotti da Marcelina che vorrebbe ritrovare la medaglietta di suo marito, molto dispiaciuto per la perdita che è colpa proprio di Servante. Felicia racconta a Donna Susana, appena rientrata ad Acacias, del tradimento di suo nipote Liberto: Susana stenta a credere a questa notizia ma arriva Fabiana a confermare tutto.

Rosina è impazzita e si è barricata in casa con Casilda per evitare che Liberto possa provare ad entrare. Il Seler prova a parlare con la moglie ma Rosina arriva addirittura ad imbracciare un fucile carico per convincerlo ad andare via: quando Liberto riesce ad entrare in casa scopre che sua moglie è distrutta dal dolore per aver scoperto dell’adulterio. Subito dopo, però, ha uno scatto di rabbia e butta tutti i vestiti del marito dalla finestra, urlando e facendo sentire a tutti il suo disprezzo. Interviene Felipe che porta via l’amico mentre Donna Susana ha un mancamento e sta per svenire. Cinta riceve la visita di Rafael che vuole sapere se la ragazza ha comunicato ai genitori dell’imminente tournée. Poiché nota che la ragazza è molto a disagio, le chiede cosa sia accaduto e Cinta le ricorda che il bacio che si sono scambiati è stato un errore e che fra di loro può esserci solo un rapporto professionale. Susana vorrebbe andare da Rosita per offrirle il suo appoggio e dirle che è contraria a quanto ha fatto Liberto, ma giunge una notizia che turba gli animi di tutti. Emilio ha letto sul giornale che il Banco Americano è definitivamente fallito e che la Banca di Spagna non farà nulla per salvarlo perché investitori e dirigenti sapevano della situazione precaria della banca e nonostante questo hanno versato lì i loro soldi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA