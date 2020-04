Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 aprile 2020: la disperazione di Bellita

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 26 aprile 2020

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli nella puntata di Una Vita di oggi, domenica 26 aprile 2020, assisteremo alla disperazione di Bellita. La cantante, appena rientrata ad Acacias dopo una lunghissima assenza dalle scene, è sempre più convinta che il suo pubblico l’abbia dimenticata. Josè ed Arantxa fanno del loro meglio per tenerle sollevato il morale. A rincuorarla e farle capire che i suoi timori sono infonadti saranno Marcelina e Fabiana. Le due donne infatti le confesseranno che l’hanno sempre stimata e che la ammirano ancora. Nel nuovo appuntamento scopriremo anche che Ramon, in carcere da dieci anni per l’omicidio di Celia, potrebbe essere scarcerato grazie all’indulto. La notizia non mancherà di sconvolgere Felipe, che distrutto dalla morte della moglie, cercherà di opporsi in tutti i modi alla concessione della grazia. Dalla morte di Celia Felipe è caduto in una profonda depressione, dedicandosi al bere e ad una vita sregolata che l’ha costretto ad abbandonare anche la sua carriera di avvocato. Può ancora contare su molte conoscenze nel settore e sceglierà di rivolgersi proprio ai suoi amici avvocati, che però a quanto sembra non appaiono molto disposti a sostenerlo.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultima puntate di Una Vita. Due celebri volti del passato fanno infatti ritorno ad Acacias dieci anni dopo, con i rispettivi partner. Proprio così: sia Lucia che Samuel si sono costruiti una nuova famiglia in questo tempo. Ma se Eduardo, il marito della Alvarado, non desta nessun interesse nel quartiere, Genoveva Salmaron, la moglie di Samuel, stimola invece la fantasia delle pettegole di Acacias. Dopo che Samuel è tornato in paese con sua moglie erano in molte le signore del vicinato che nutrivano dubbi sulla vera identità della nuova signora Alday, presentata da Samuel come una ricca nobildonna francese.

Neppure il tentativo della donna di stringere amicizia con le sue vicine organizzando una merenda a casa sua per farsi conoscere riesce a dare esito positivo. Le donne di Acacias infatti declinano tutte l’invito. Alcuni particolari dell’atteggiamento di Genoveva mettono pure in allerta Susana, che si dice ormai sicura che la signora Salmaron non sia affatto chi dice di essere. Le sue vere origini umili ed il suo passato peccaminoso stanno per venire alla luce. A scoprire tanti particolari sul suo passato sarà proprio Susana, aiutata da Felicia e Rosina. In poco tempo le tre saranno pronte a smascherare Genoveva e rivelare a tutto il quartiere la verità sul suo passato, ma non sanno che la donna che si stanno mettendo contro non è certo una persona disposta a farsi mettere i piedi in testa tanto facilmente. Intanto Lucia si trova spesso a fare i conti con Eduardo, quel marito spesso violento. Per fortuna a regalarle momenti di gioia c’è suo figlio Mateo. Per sapere come si evolveranno le varie situazioni non ci rimane che attendere qualche ora. Domani, sabato 25 aprile 2020, la soap spagnola Una Vita non andrà in onda. Ma tutti gli appassionati delle vicende di Acacias potranno ritrovare i loro beniamini domenica 26 aprile, come sempre su Canale 5.



