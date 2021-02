Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 febbraio: Felipe e Genoveva vicini

Una Vita, anticipazioni puntata 26 febbraio

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 26 febbraio, l’avvicinamento fra Felipe e Genoveva è sempre più evidente e l’avvocato inizia a sentirsi molto a suo agio con la Salmeron. Per questo, al termine di una serata insieme, fra i due scatta finalmente un bacio appassionato. I due non si rendono conto che Marcia li spia da lontano in quanto è corsa da Felipe per dirgli che l’uomo che crede suo marito in realtà è un impostore: guardando la scena, la Sampaio pensa di aver perso per sempre l’amore della sua vita. Josè viene accettato in una compagnia teatrale amatoriale ed è molto felice di poter dare sfogo al suo desiderio artistico. Non sa, però, come dirlo a sua moglie che, preoccupata per le stranezze del marito, pensa che la stia tradendo. Armando irrompe alla festa organizzata per salutare Susana che parte e le dice che non può vivere senza di lei, invitandola a partire per la Francia insieme lui.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Una Vita. Quando Ursula va da Genoveva per chiederle di aiutarla a vendicarsi degli abitanti di Acacias, la Salmeron le dice che deve avere pazienza e che, a tempo debito, avrà la sua soddisfazione. Bellita racconta ad Arantxa che ha dato mandato ad un investigatore privato di trovare Donna Margherita ma le chiede discrezione con suo marito. La domestica, però, le consiglia di lascia perdere perché può venirne solo qualcosa di male, mandando su tutte le furie la Del Campo. A casa di Liberto, Susana si lamenta perché il nipote ha trovato un biglietto per Genova solo a distanza di 10 giorni e non vuole attendere tutti quei giorni. Quando il Seler decide di andare a comprarle dei pasticcini per sollevarle il morale, la sarta resta da sola con Casilda e ne approfitta per scagliarsi di nuovo contro la domestica, per sfogare la sua rabbia per aver perso Armando. Marcelina è molto preoccupata in quanto Jacinto non riesce a superare il dolore per la morte di Remigia, quindi tutti gli abitanti della soffitta si danno da fare per escogitare qualcosa per farlo riprendere. Carmen e Lolita, molto colpite dalle sofferenze di Susana per aver perso il suo sogno d’amore, fanno entrambe un regalo al proprio marito e, al momento di aprirli, si rendono conto di aver scelto lo stesso modello di cravatta.

Agustina si prende cura della sua amica Ursula ma…

Ursula è in preda ad una crisi di nervi e in soffitta Agustina prova a prendersi cura di lei. Il medico le prescrive un calmante e la domestica di Felipe prova a farla parlare, raccontandole anche che sia il medico sia le medicine sono state pagate da Genoveva che sembra molto preoccupata per lei. Quando Agustina dichiara di volerla curare come l’amica ha fatto con lei tempo prima, Ursula sussurra che la sua unica medicina è la vendetta, facendo spaventare Agustina. Marcia racconta a Fabiana di voler fare una sorpresa a Santiago e va a riscattare le loro fedi d’oro.attutto perché p La locandiera si congratula con lei, soprensa che suo marito dimostri di essere davvero innamorata di lei. Poi Fabiana viene raggiunta da Agustina la quale le racconta delle condizioni di Ursula: la socia di Servante la invita ad essere prudente visto che la Dicenta è sempre stata molto pericolosa. Josè parla con Bellita di Cinta e del suo desiderio di abbandonare per sempre la vita artistica. L’uomo prova a dirle che vorrebbe provare a dare seguito alla sua vena artistica ma la donna lo ferma subito e va via. Subito dopo arriva Emilio al quale Josè dà un volantino nel quale c’è il nome di un musicista molto bravo che si esibirà in un locale vicino: l’obiettivo è quello di far tornare alla ragazza la voglia di esibirsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA