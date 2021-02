Una Vita/ Anticipazioni puntata 25 febbraio: Marcia fa visita a Felipe e…

Una Vita, anticipazioni puntata 25 febbraio

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 25 febbraio, la domestica di casa Dominguez consiglia alla sua signora di non cercare Donna Margherita ma di concentrarsi soprattutto sul suo matrimonio. Arantxa, infatti, pensa che Josè stia nascondendo qualcosa e si è convinta che stia ingannando la sua signora. In realtà l’uomo è entrato in una compagnia teatrale parrocchiale e non sa come dirlo alla moglie che pensa, invece, di essere stata tradita con un’altra donna. Marcia riscatta le fedi nuziali e restituisce l’anello a Santiago ma si rende conto che è troppo largo per il suo dito. Poi, sempre più convinta che l’uomo che dice di suo marito non sia l’uomo che dice di essere, decide di andare a fare visita a Felipe per chiedere a lui come comportarsi. Una volta che raggiunge l’avvocato, però, ha una brutta sorpresa: Felipe si sta baciando in modo appassionato con Genoveva. La visione getta nello sconforto la Sampaio.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti in Una Vita nelle ultime puntate. Susana è sempre più intrattabile e risponde male a chiunque, visto che è molto triste per il fatto di aver perso l’amore della sua vita. Rosina e Liberto commentano l’umore della zia ma si prefiggono di avere una certa pazienza e di aspettare che la bufera passi. Quando, però, Rosina va nella bottega di Lolita e trova anche Carmen, le due le raccontano che poco prima era passata proprio la sarta che era stata molto scorbutica e maleducata. Per questo motivo la Rubio si vede costretta a raccontare i motivi del malumore della sarta. Fabiana, come ha promesso ad Agustina, decide di parlare con Ursula per cercare di capire il suo stato d’animo. La domestica di Genoveva prima racconta la sua amarezza per essere trattata male dalla sua signora che non apprezza l’affetto che le ha dato fino a quel momento poi, quando l’amica le ricorda che non deve scambiare un rapporto di lavoro per uno di affetto, cambia completamente umore e urla che si vendicherà di tutti gli abitanti di Acacias, pronti a metterla sul rogo e insultarla in passato. Rosina viene spinta da Casilda a parlare con Jacinto per riuscire a convincerlo a superare la perdita della capra. Anche la Rubio, però, si rende presto conto che l’uomo è assolutamente inconsolabile, finendo per intristirsi a sua volta.

Emilio è molto preoccupato e chiede l’aiuto di Josè per riuscire a convincere Cinta a tornare ad esibirsi, temendo che un giorno potrebbe pentirsi della sua rinuncia. Il Dominguez, dopo essersi dichiarato disponibile ad aiutarlo, ne approfitta per chiedere al ragazzo cosa ne pensa della sua recitazione e il Pasamar gli fa complimenti soprattutto per l’inganno a Ledesma. Arantxa sente tutto di nasconde ed equivoca le parole dei due uomini. Più tardi Josè parla con la figlia per cercare di capire per quale motivo non voglia più cantare ma la ragazza si dimostra irremovibile nelle sue decisioni. Rimasto solo legge con attenzione un volantino di una compagnia teatrale ma, non appena entra Arantxa in stanza, lo nasconde, alimentando i sospetti della domestica. Dopo una riunione a casa di Genoveva nella quale la Salmeron annuncia di aver organizzato una conferenza stampa, Liberto torna a casa e parla con la moglie dell’umore della zia ma viene interrotto da Susana che chiede al nipote di prendergli immediatamente un biglietto per Genova perché vuole andare a trovare il figlio e lasciare per un po’ il quartiere. Ursula decide di chiedere l’aiuto della sua signora per vendicarsi dei torti che a suo parere avrebbe subito dagli abitanti di Acacias. Nella sua mente, infatti, passano le immagini di tutto il suo passato nel quartiere e quindi vuole restituire parte dell’odio che ha ricevuto.



