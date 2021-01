Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 gennaio: Genoveva aiuta Santiago e..

Una Vita, anticipazioni puntata 26 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 26 gennaio, Cinta è sempre più indispettita nei confronti di Carchano perché il produttore le sta facendo girare solo scene frammentarie, senza volerle mai dare l’intero copione del film. A cercare di rincuorarla ci pensa Camino che le consiglia di fidarsi del produttore che ha una certa fama nell’ambiente. Genoveva racconta a Liberto che sta segretamente aiutando Santiago a trovare lavoro, nella speranza che l’uomo possa lasciare il prima possibile Acacias insieme a Marcia. In questo modo, infatti, la Salmeron è convinta che Felipe potrà dimenticare più facilmente il dolore per la perdita della Sampaio. Susana continua a non voler ammettere che si sta innamorando di Armando, anche perché teme che l’uomo possa essere attratto da Felicia. Per questo motivo Rosina e la stessa Felicia mettono in atto un piano per far avvicinare la sarta e il diplomatico.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di Una Vita. Marcia dice a Casilda che Santiago sta cercando il denaro per potersi trasferire altrove e a lei fa piacere questa cosa perché così non vedrà più Felipe, visione che la fa soffrire molto. Casilda si offre di prestarle dei soldi ma la Sampaio rifiuta. Intanto tutti i vicini di Acacias ricevono un biglietto di invito per una riunione indetta da Santiago e Rosina e Carmen si chiedono per quale motivo l’uomo voglia incontrarli. Cinta e Camino si confrontano dopo che la Dominguez ha ottenuto la parte principale della pellicola. Camino è delusa ma non è arrabbiata con la sua amica quindi accetta con molta gioia quando Cinta le propone di farle compagnia durante le riprese del film. Anche Emilio è molto contento perché temeva che la fidanzata potesse essere in pericolo in un mondo così vanesio come quello cinematografico. Armando è stato invitato da Susana a casa di Rosina e Liberto per il pranzo. Inizialmente la sarta voleva offrirgli un pranzo alla francese ma il piatto cucinato era davvero pessimo, quindi per rimediare prepara la sua famosa zuppa di aglio. Il diplomatico è davvero entusiasta della proposta e fa moltissimi complimenti alla sarta che è davvero felice visto che è attratta dall’uomo.

Armando e Susana innamorati?

A casa di Felipe, l’avvocato racconta a Liberto e Ramon della visita di Marcia. L’uomo racconta agli amici che spera che ci sia una spiegazione plausibile e per questo si è rivolto all’ambasciata brasiliana per avere maggiori informazioni, ma i suoi amici gli consigliano di restare con i piedi per terra e cercare di dimenticare questa brutta vicenda. Poi arriva Agustina che porta all’avvocato un biglietto nel quale invita Felipe alla riunione alla locanda di Fabiana. Il pranzo a casa di Rosina procede molto bene e Armando riempie di complimenti Susana, dicendo che ama molto la sua apertura mentale e che la trova una donna eccezionale. È chiaro che l’uomo le sta facendo la corte ma la sarta è troppo insicura per accorgersene. Cinta e Camino vanno da Carchano per avere il copione ma Don Alfonso si rifiuta e la rimanda a casa fino al giorno dopo, quando inizieranno le riprese. Tutto è pronto per la riunione alla locanda di Fabiana. In anticipo su tutti arriva Ursula che avvisa che la sua signora Genoveva non parteciperà perché resterà a fare compagnia a Felipe. Quando la domestica resta da sola con Santiago chiede all’uomo da quanto tempo conosca la Salmeron ma il marito di Marcia nega tutto. Alla spicciolata arrivano anche gli altri ospiti ma c’è molto imbarazzo in sala. Santiago prende la parola e inizia a spiegare che Marcia non è colpevole di tutto quello che sta succedendo a Felipe perché era convinta che suo marito fosse morto. Chiede quindi a tutti di essere clementi con lei, visto che non voleva fare del male a nessuno.



