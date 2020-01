Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 gennaio: Padre Telmo si sfoga con Lucia

Una Vita, anticipazioni puntata 26 gennaio 2020

Stando a quanto riportato dagli spoiler nella puntata di Una vita di oggi, domenica 26 gennaio, vedremo Padre Telmo sfogarsi con Lucia. Alla base della sua amarezza vi è il sentimento che il parroco prova per la ragazza, che lo fa sentire un peccatore, mentre in realtà non può fare a meno di amarla e si logora nel dolore che non potrà mai averla invece al suo fianco. Ora che con quel bacio ha scoperto che l’amore che prova è anche corrisposto, la sua pena sembra essere ancora più grande. A quanto pare i timori di Celia erano fondati, così come quelli di Samuel che vede svanire sempre più la sua sicurezza economica. Per sapere come andrà a finire questa intricata vicenda non ci rimane che attendere nuovi avvincenti episodi, in onda come sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Una Vita, dove eravamo rimasti

La puntata di oggi, venerdì 24 gennaio, della soap spagnola Una Vita ci ha mostrato che anche Celia è preoccupata per quella amicizia stretta che c’è tra Lucia e Padre Telmo. Il parroco, dopo aver rassicurato la donna sul fatto che tra lui e la cugina di Celia esiste solo un profondo legame di amicizia, si troverà a dover fare i conti anche con Ursula. La donna sembra preoccupata non tanto per l’amicizia che ha visto farsi sempre più stretta tra i due, ma per le conseguenze che potrebbe avere questo gesto che rischia di mandare a monte i piani di Samuel. L’Alday infatti ha già dimostrato in passato di essere pronto ad eliminare qualsiasi ortacolo si ponga tra lui ed il patrimonio della Alvarado, e Ursula, sapendo quanto possa essere pericoloso e violento, teme per la vita del parroco. Il piano escogitato da Cesira e Lolita intanto si rivela un fallimento. Ceferino è sempre più determinato avolersposare la donna baciata tanti anni prima e non si lascia sedurre dalla vedova, che potrebbe invece porre fine all’assurda promessa. Jordi, infatuato di Flora, cercherà di rimanere solo con lei procurando a Inigo e Liberto due biglietti per un incontro di pugilato. Rimasto finalmente solo con Flora Jordi cerca di stuprarla, ma fortunatamente vi sarà una situazione imprevista che gli impedirà di poterlo fare.

A rimproverare benevolmente Padre Telmo arriva poi anche Lucia. La Alvarado, giunta in parrocchia, fa infatti notare al parroco che lui sembra averla ignorata per tutto il giorno. A quel punto il sacerdote si chiede se l’amore che lui ha scoperto di provare per Lucia sia davvero corrisposto e, parlandole apertamente, la incoraggia a rimandare il suo matrimonio con Samuel. I due poi, evidentemente imbarazzati dalla scoperta dei loro sentimenti, si mettono a parlare della donna dipinta nel quadro, ma quella situazione che li vede così vicini, evolverà uin un appassionato bacio tra i due. Cosa accadrà adesso? Lucia sposerà davvero comunque Samuel, pur avendo scoperto di amare Padre Telmo, oppure il giovane Alday dovrà dire per sempre addio al patrimonio della Alvarado? Per saperlo dovremmo attendere fino a domenica. Domani, sabato 25 gennaio infatti, Una Vita non andrà in onda per lasciare il posto all’appuntamento pomeridiano con Amici e il Grande Fratello VIP. Appuntamento quindi a domenica, 26 gennaio, come sempre su Canale 5.



