Una vita/ Anticipazioni puntata 26 marzo: Ursula passa al piano B

Una vita, anticipazioni puntata oggi 26 marzo

Nella nuova puntata di oggi, 26 marzo, di Una Vita, dopo non esser riuscita a spaventare nè Genoveva nè tanto meno Felipe, Ursula ha un altro piano pronto da mettere in atto. Per riuscire nel suo intento, contatterà una persona molto pericolosa, un uomo che ha segnato il suo passato eliminando l’unico uomo che lei avesse realmente amato vale a dire Samuel, si tratta di Cristobal appunto l’assassino di suo marito. Ma per la bella Genoveva i guai non sono finiti, infatti oltre a Ursula a darle del filo da torcere ci penserà anche un suo vecchio alleato che sarà pronto ad ostacolare i suoi piani. Si tratta di Santiago, infatti l’uomo dopo aver ritrovato Marcia è intenzionato a lasciare Acacias ma per fare ciò ha necessità trovare del denaro. L’uomo si recherà da Genoveva e la minaccerà, per riuscire ad ottenere i soldi che le servono per andare via per sempre dal quartiere. Adesso la Salmeron si trova in trappola, perché Santiago non solo potrebbe smascherarla davanti a tutti, ma potrebbe far saltare i piani della bella Genoveva nei confronti di Ursula.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 25 marzo: tutti voltano le spalle a Ursula

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, nonostante Ursula si sia trovata davanti a sè una folla pronta a linciarla, sempre a causa delle menzogne di Genoveva, la governante non ha intenzione di farsi intimorire e nè di deporre le armi, anzi continuerà a minacciare la Salmeron. Ormai gli intrighi e tutte le malefatte della Dicenta sono venute alla luce e tutti gli abitanti di Acacias ne sono al corrente. Per tutti gli abitanti del quartiere, Ursula merita solo l’esilio, ma la stessa non si fa intimorire dai suoi vicini e imperterrita decide di rimanere per riuscire a sconfiggere il suo nemico, cioè Genoveva. Ursula andrà a casa di Genoveva e le darà 24 ore per raccontare a tutti i vicini la verità, ma la Salmeron non accetterà il ricatto e arrabbiata la minaccerà di lasciare casa sua. Dopodiché andrà a trovare Felipe per raccontargli tutta la verità sulle malefatte di Genoveva, ma purtroppo Ursula non aveva fatto bene i suoi conti, perché l’avvocato si mostrerà diffidente nei suoi confronti.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 24 marzo: Camino e Maite divise da Felicia!

Ma anche il rifiuto di Felipe non fermerà Ursula, i suoi piani prevedono non solo di smascherare Genoveva, ma anche di spaventarla così tanto da costringerla ad abbandonare una volta per tutte Acacias. L’avvocato non si è mai fidato di Ursula, addirittura ha sempre sospettato un suo coinvolgimento nel tragico incidente di Agustina. Adesso che i suoi dubbi sono fondati, l’avvocato non è disposto a sentire nessuna scusa della malvagia governante. Addirittura le accuse di Ursula nei confronti di Genoveva continueranno a peggiorare sempre più la situazione, tanto che la Salmeron passerà per una povera martire nel mirino di Ursula.