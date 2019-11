Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 novembre: Carmen discute con Raul ma…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 NOVEMBRE

Nel nuovo appuntamento di Una vita in onda oggi, martedì 26 novembre 2019, vedremo Carmen sempre più combattuta tra il desiderio di riconquistare l’affetto del figlio ed il timore di rivelargli il vero volto del padre, che non esiterà a rubare dei soldi alla donna. Anche Fabiana si accorge della tensione della domestica e cerca di farle svelare cosa accade, ma la donna non sembra ancora intenzionata a rivelare quante le sta accadendo. Lo scontro tra Padre Telmo e Samuel sfocia in una rissa e l’Alday colpisce con un pugno il sacerdote, il quale però non reagisce. Padre Telmo sa che non può commettere errori se davvero vuole dimostrare a tutti la sua innocenza, anche se appare sempre più difficile. Sta lottando da solo contro l’Alday e il giovane sembra riuscire a prevenire ogni sua mossa. Riuscire a dimostrare a Lucia le reali intenzioni del giovane è quello che più preoccupa Padre Telmo, ma dopo la morte del cocchiere e il ripensamento di Cesareo tutto appare più difficile.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

La soap spagnola Una vita ambientata ad Acacias è tornata, puntuale come sempre, a tenerci con il fiato sospeso oggi lunedì 25 novembre 2019 alle ore 14,10. L’episodio che ha aperto la nuova settimana ha visto Samuel sorprendere Lucia al fine di poter ancor più fare colpo su di lei. Il giovane ha infatti fatto realizzare in casa propria un laboratorio di restauro per regalarlo alla ragazza. Ormai è chiaro che l’Alday punta al patrimonio di Lucia. Ma per poter portare a compimento il suo piano dovrà fare i conti con Padre Telmo. Sebbene Alicia continui a dichiararsi intenzionata a rimanere alleata di Samuel, il sacerdote sembra avere infatti una nuova possibilità per poter dimostrare la sua completa innocenza. Dopo che, con la morte di Gutierrez è svanita la possibilità di discolparsi davanti alla giustizia ed agli occhi di Lucia per quanto accaduto nel vecchio eremo abbandonato infatti, Padre Telmo sembra aver convinto Cesareo a parlare e confessare quello che sa sulla morte del cocchiere. Lo strano comportamento del guardiano non è infatti passato inosservato agli occhi del parroco, che ha finito per attribuirlo al fatto che lui sapesse qualcosa sulla morte del suo testimone. Ma ancora una volta Samuel interviene e minaccia il guardiano di morte per farlo desistere dal suo proposito. Il timore di fare la fine del cocchiere sembra far vacillare Cesareo, che non appare più affatto convinto a voler testimoniare in favore del parroco. Intanto Padre Telmo e l’Alday si incontrano fortuitamente per strada e tra i due nasce una violenta discussione. Carmen nel frattempo si prepara all’incontro con Javier. Il perfido marito, informato da Raul che la donna si trova ad Acacias, giunge infatti in città. Alla tensione che si crea tra i due si aggiunge la preoccupazione di Carmen, che vede il figlio sempre più schierato dalla parte del padre.

