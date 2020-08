Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 agosto: la vendetta di Saler

Una Vita, Anticipazioni puntata 27 agosto

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 27 agosto, la Saler mette in atto la seconda parte della sua vendetta e questa volta le sue ire si scagliano contro il marito. Dopo essersi inferta da sola delle ferite, la donna racconta a tutti che a picchiarla è stato proprio Alfredo, geloso dopo aver scoperto il suo tradimento con Liberto. Lolita, molto ingenuamente, crede alla versione di Genoveva e va a casa sua per testimoniarle la sua solidarietà. Cinta, convinta che Emilio non sia più interessato a lei, a malincuore decide di andare avanti con la sua vita e così annuncia ai genitori non solo l’imminente partenza per la tournée imminente ma anche del suo fidanzamento con Rafael. La madre Bellita non sembra felice per la notizia ma il marito la spinge a lasciare libera la ragazza di decidere del proprio futuro, purché sia sempre accompagnata da Arantxa. Alfredo denuncia Liberto per stupro e poi intima a Ramon di smetterla di indagare sul suo conto.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Ramon, a colloquio con i suoi concittadini, deve dare l’infausta notizia a tutti: la Banca di Spagna non rimborserà gli investitori che hanno perso i loro risparmi con l’affare del Banco Americano perché ci sono state delle irregolarità nell’investimento. Questa notizia getta nello sconforto tutti, convinti che diventeranno poveri. Mentre serpeggia il malcontento nei confronti di Alfredo Bryce, Ramon interpellato sul banchiere fa finta di non essere convinto che sia colpa sua perché non vuole destare sospetti e attirare l’attenzione per potersi muovere meglio. Quando fra gli investitori truffati inizia a serpeggiare anche un certo astio nei confronti di Genoveva, a sorpresa Lolita la difende, ricordando che la donna è scesa in piazza a protestare al loro fianco. Cinta incontra Rafael il quale vorrebbe una risposta circa la tournée che hanno in programma. Il discorso, poi, si sposta sul loro rapporto e il musicista le chiede se tutta la freddezza che sta dimostrando sia legata al bacio che si sono scambiati: Cinta non ha il coraggio di dirgli che nel suo cuore c’è un altro uomo e gli risponde che ha bisogno di tempo, ottenendo da Rafael la promessa di aspettarla.

Liberto è affranto per la fine del suo matrimonio: è talmente addolorato che non può immaginare una vita senza sua moglie e così non vuole né mangiare né dormire. Quando riceve la visita della zia Susana, si sfoga per la situazione e ottiene la sua solidarietà ma anche quella di Casilda che addirittura accetta di consegnare alla sua padrona una lettera. Susana va a trovare Rosina per parlare di Liberto ma la donna non sembra gradire la visita. Dopo una prima resistenza, però, e dopo aver addirittura minacciato l’amica con un fucile, Rosina cede e inizia a piangere, confessando di essere distrutta per il tradimento del marito. Carmen prova a convincere Ramon ad avere più cura di se stesso e di non esporsi troppo in questa faccenda, ricordando che è stato anche aggredito e ha rischiato la vita. I due, però, vengono interrotti da Felipe che è venuto per aggiornare sugli ultimi avvenimenti: lui e Ramon sono convinti che Alfredo abbia incassato tutti i soldi degli investitori e che non li abbia mai versati nel Banco Americano, trattenendoli tutti per sè. Ramon vorrebbe denunciare Alfredo ma Felipe è molto preoccupato perché sa che il Bryce è pericoloso e che potrebbero avere delle ritorsioni. Ramon, però, vorrebbe coinvolgere in questa storia anche il capitano Mendes: chiedendogli di indagare con molta discrezione, la notizia della denuncia da parte dei Palacios potrebbe venir fuori quando la polizia avrà già in mano le prove della colpevolezza del banchiere.



