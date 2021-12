Una vita/ Anticipazioni puntata 27 dicembre: Miguel chiede ad Anabel di sposarlo

Riepilogo delle ultime puntate di “Una Vita”: Genoveva spia la conversazione fra Felipe e Ramon, ma il marito dice di non ricordare assolutamente nulla, di avere come un muro che gli impedisce di dare forma agli sprazzi che ogni tanto gli attraversano la mente. Dice non solo di non ricordare niente, ma proprio per questo di non desiderare nulla e di essere felice della vita che ha adesso, accanto a sua moglie. Dice al suo amico di aver saputo di essersi invaghito di una certa Marcia, della quale però non si ricorda nulla e sa di aver fatto pagare proprio alla moglie il prezzo della sua dissolutezza e spera solo di trovare il modo di farsi perdonare. Quando il Palacios sta per dirgli che la Salmeron è preoccupata perché teme che suo marito possa scoprire qualcosa per la quale si sente molto in colpa, Felipe lo ferma subito e ribadisce che non vuole sapere nulla che possa rovinare l’amore fra lui e Genoveva, altrimenti dovrà dire addio anche alla sua amicizia. Ramon accetta il suo volere e va via, mentre la donna tira un sospiro di sollievo. Più tardi a cena, Felipe è molto silenzioso e questo preoccupa Genoveva che gli chiede che cosa abbia. L’avvocato le spiega che non possono più andare avanti e che lei deve fidarsi di lui, perché davvero non ricorda nulla. Poi accusa la Salmeron di essere lei a non riuscire a dimenticare il passato, così come non ci riescono Ramon, il commissario Mendez e Liberto. Lui invece non è interessato al passato, la ama moltissimo e sarà così per tutta la vita: parole molto accorate, che sembrano convincere la donna, la quale si scioglie in un abbraccio.

Una vita/ Anticipazioni puntata 24 dicembre: Miguel preoccupato per Anabel

Una vita: riepilogo puntata del 24 dicembre 2021

Aureliano promette a Marcos che non si avvicinerà più ad Anabel, anche se in passato il comportamento della ragazza ha segnato la sua famiglia. Tuttavia, se il Bacigalupe accetterà le condizioni di Sallustio, nell’accordo entrerà anche la promessa del figlio di non avvicinarsi più alla ragazza. Miguel spinge Antonito ad accettare la presidenza della commissione e avere più coraggio, visto che ne ha le capacità. Poi confessa al Palacios di essere molto interessato ad Anabel, addirittura innamorato, e di sentirsi sfiancato dal fatto che la ragazza non sappia ancora se ricambia i suoi sentimenti o meno. Mentre i due discutono vengono raggiunti da Carmen, che lo cerca per la cena, e Antonito cambia subito argomento, perché non vuole far sapere in famiglia della questione della commissione. Questo atteggiamento fa sospettare alla donna che ci sia qualcosa che vuole nascondere a Lolita. Più tardi Fabiana va in bottega da Carmen per chiederle scusa con una torta per le affermazioni poco carine che ha fatto su Antonito. Le due vengono poi raggiunte da Susana, la quale inizia a parlare male non solo di Aureliano e Natalia, ma pure di Marcos e di Anabel.

Una vita/ Anticipazioni puntata 23 dicembre: Felipe e il piano di Genoveva

Una vita: anticipazioni del 27 dicembre 2021

Nella puntata di lunedì 27 dicembre di Una Vita, Anabel è da sola in casa e così invita Miguel per trascorrere del tempo da soli. Il ragazzo però la spiazza con una proposta che non si aspetta, in quanto le chiede di sposarlo, ma la giovane è titubante e non sa cosa vuole fare. Servante riesce a procurare a Jacinto un provino con un famoso impresario, ma Susana, avendo saputo questa informazione da Fabiana, fa di tutto per impedire al custode di andare, perché non vuole che trascuri il suo lavoro per tentare la carriera di artista. Felipe si sta impegnando per far dimenticare a sua moglie le pene che le ha fatto subire e così le dice di avere una proposta per lei che sicuramente la sorprenderà: la Salmeron sembra finalmente convinta che il marito sia sincero.

