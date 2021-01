Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 gennaio: Genoveva e Liberto complici?

Una Vita, Anticipazioni puntata 27 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 27 gennaio, Genoveva e Liberto si incontrano per il progetto del rimpatrio dei soldati e la Salmeron confessa all’uomo di aver fatto tutto quello che era in suo potere per riuscire ad aiutare Santiago a trovare lavoro. Il suo obiettivo, infatti, è quello di far sì che lui e Marcia lascino il prima possibile Acacias per dare a Felipe modo di superare questo nuovo colpo alla sua serenità. Ursula pensa che sia opera di Genoveva il ritorno del marito di Marcia, ma non ha le prove di questi sospetti, quindi cerca di scoprire di più frugando fra le carte della sua signora. Camino, pur avendo notato che Don Alfonso si comporta in modo strano e fa finta di girare scene che poi invece non riprende, non comunica i suoi dubbi a Cinta per paura che l’amica possa scoraggiarsi. Le dice invece che deve fidarsi del produttore che è molto esperto e saprà guidarla al meglio nelle riprese.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nell‘ultima puntata di Una Vita. Felipe si sfoga con Genoveva perché ritiene che Santiago non abbia il diritto di convocare una riunione con i vicini di Acacias. Poi giunge Ramon per raccontare ai due quello che è successo durante l’incontro ma resta molto stupido quando il Palacio gli dice che Santiago è stato molto pacato e misurato, chiedendo a tutti di non giudicare male Marcia visto che la ragazza è ignara di tutto. Quando l’avvocato viene a sapere che Santiago si è detto molto grato nei confronti di Felipe si infuria e la sua rabbia esplode quando Ramon conferma che il desiderio dell’uomo è quello di ricostruirsi una vita insieme a sua moglie. Genoveva, con l’appoggio di Ramon, lo invitano a dimenticare la Sampaio ma Felipe si infuria e va via. Nel frattempo Marcia e Santiago discutono dell’incontro e la ragazza ringrazia il marito per aver tentato di aiutarla. L’uomo insiste sul fatto di voler rimettere in piedi il loro matrimonio e tenta un approccio fisico nei suoi confronti ma vengono interrotti dall’arrivo di Fabiana che porta una lettera per Santiago: si tratta di una proposta di lavoro per lui. Marcia si dice disponibile a mantenere il vincolo della sua unione con Santiago ma pone come condizione di andare via da Acacias.

Armando è sposato?

Marcelina regala ad Emilio delle riviste sul cinematografo e poi chiacchiera con il ragazzo e sua madre del fatto che probabilmente Cinta ha avuto la parte perché è stata spinta involontariamente dalla notorietà della madre. Felicia è d’accordo con la giornalaia ma Emilio cerca di buttare acqua sul fuoco dicendo che si tratta solo di supposizioni e che fino a prova contraria Cinta ha avuto la parte per il suo talento. Carmen ha avuto un’impressione favorevole di Santiago dopo aver parlato con lui ma Rosina è del parere assolutamente opposto. Quando vengono raggiunte da Susana, però, l’argomento di conversazione cambia perché la sarta, con il suo amore nascosto per Armando, è un tema troppo succulento. Rosina prova a far ammettere l’amica che ormai è completamente invaghita del diplomatico ma la donna continua a voler mantenere molto riserbo su questa vicenda. Cinta, accompagnata da Camino, inizia le riprese ma le due ragazze sono abbastanza spiazzate dai modi di fare di Carchano che dà indicazioni senza senso. In particolare, la Dominguez vorrebbe dare dei suggerimenti per girare al meglio la scena ma Don Alfonso è rigido nel dirle che non si può sprecare la cellulosa per ripetere una parte del girato. Nella bottega di Lolita si incontrano Felicia e Casilda che iniziano a discutere della storia di Marcia e Felipe: ognuna prende le parti di uno o dell’altro e finiscono per litigare.



