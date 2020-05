Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 maggio 2020: Genoveva ha paura di…

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 27 maggio 2020

Le anticipazioni sull’episodio di Una Vita di oggi, 27 maggio 2020, ci rivelano che Ursula potrà finalmente tirare un respiro di sollievo. La donna infatti era ormai in un perenne stato di ansia e preoccupazione per via della vicenda che riguarda Telmo e Lucia. In realtà Ursula però non è a conoscenza della vera natura delle cose. Il Martinez infatti ha dato ad intendere di aver lasciato la sua pensione e di essersi lasciato alle spalle tutta la storia sulla paternità del piccolo Mateo. Le cose in realtà non stanno proprio così. Ursula quindi ignara di tutto informa Lucia sull’accaduto. La donna si sente ora tranquilla perché pensa che tutti i suoi problemi in questo modo siano finiti. Intanto Felipe dopo essersela vista piuttosto male a causa di un malore si reca a casa Torralba per scusarsi con Lucia. Contemporaneamente a tutto ciò Telmo è in realtà nascosto nel quartiere per continuare le sue ricerche ora focalizzate sul matrimonio tra l’Alvarado ed Eduardo. Il Martinez infatti ora è praticamente certo che dietro la bugia sulla paternità del piccolo Mateo si celi anche un mistero che riguarda il matrimonio attuale della sua ex fidanzata.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti con Una Vita. Grandi colpi di scena nella puntata di Una Vita in onda il 26 Maggio 2020. Infatti questo episodio sarà ricco di emozioni e risvolti a partire da Telmo che addirittura potrebbe rischiare la propria vita. Non è un mistero infatti che l’uomo non ha interrotto affatto le sue ricerche e Fabiana di questo non ne farà di certo un segreto. La Dicenta verrà così a sapere che Telmo sta continuando a cercare più informazioni possibili sul piccolo Mateo proprio perché è certo che la perpetua non abbia raccontato tutta la verità sulla faccenda. Ursula teme quindi che il Martinez si possa mettere nei guai dal momento che il Torralba di certo non è un comune padre di famiglia. Le numerose menzogne raccontate a Telmo dalla donna sono quindi servite proprio per allontanarlo da Calle Acacias sia per metterlo al sicuro che soprattutto per fargli ritrovare un pò di serenità. La Dicenta inoltre ha rassicurato Lucia promettendole che il segreto sulla paternità di Mateo rimarrà tale. La giovane donna infatti è ferma sulla sua decisione di non voler rivelare nulla all’ex sacerdote che però sembrerebbe non aver mangiato la foglia.

Proprio in virtù di tutto questo Telmo crede che Ursula stia mentendo ed è certo che prima o poi verrà a capo di questo fitto mistero. Fabiana ed Ursula cominciano ad essere però seriamente preoccupate perchè le domande di Telmo stanno veramente diventando insistenti. Al centro di queste preoccupazioni c’è ovviamente Eduardo che potrebbe reagire in modo sconsiderato al comportamento dell’ex-sacerdote. Ma Telmo del resto conosce bene i misteri di Calle Acacias e proprio per questo crede che risolvere da solo questa faccenda è la cosa migliore da fare. Eduardo non è però un tipo tollerante e le intromissioni di Telmo nella sua vita proprio non gli vanno giù. Ciò che si vede all’orizzone è una vera e propria guerra tra il Torralba e Telmo iniziata esattamente il giorno dell’arrivo del Martinez ad Acacias o ancora meglio in casa Torralba. Ciò che Eduardo non considera però è che Lucia prova ancora fortissimi sentimenti per l’ex sacerdote e il fatto di avere ora la certezza che l’uomo non l’ha mai tradita non fa altro che peggiorare la sua vita matrimoniale. Eduardo sta prendendo però coscienza dei rischi che sta correndo e vede quindi in Telmo un antagonista da allontanare con tutte le sue forze.



