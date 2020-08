Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 agosto 2020: Ramon incastra Alfredo e…

Una Vita, anticipazioni puntata 28 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 28 agosto, Ramon pensa di essere riuscito a incastrare Alfredo ed è in attesa che l’amico Felipe riesca a trovare le prove della colpevolezza del sedicente banchiere. Purtroppo, però, l’avvocato porta brutte notizie: l’archivio del Banco Americano è andato distrutto in un incendio e con esso tutte le prove della colpevolezza del Bryce. Alfredo, però, non può dormire sonni tranquilli perché il Palacios è più determinato che mai a dimostrare la sua colpevolezza. Intanto Genoveva, infastidita dall’atteggiamento del marito, si infligge delle ferite e racconta a tutti di essere stata picchiata dal marito che ha scoperto il suo tradimento con Liberto. Ad aiutarla involontariamente a diffondere questa bugia è anche Lolita che è in pena per lei ed è convinta che la Salmeron sia una vittima della situazione. Alfredo, però, riuscirà ancora una volta a trarre vantaggio dalle vicende, questa volta a spese del povero Liberto.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Augustina esprime il desiderio di una passeggiata e si fa accompagnare da Cesareo al bar di Felicia. Qui vengono accolti da Comino, molto più sciolta e socievole da quando ha imparato il linguaggio dei segni, e la domestica non può che apprezzare questo importante cambiamento. Susana è a casa di Rosina e prova a consolarla per il tradimento di Liberto, spingendola a perdonare il marito. Le comunica, poi, che è arrivata la notizia del fallimento definitivo del Banco Americano, il che vuol dire che tutti i loro risparmi sono andati perduti, ma Rosina non è minimamente interessata a questa informazione, piangendo calde lacrime per aver piuttosto peso l’amore della sua vita. Antonito prova a convincere Emilio a non arrendersi di fronte all’infatuazione di Cinta per Rafael ma di combattere per lei, magari anche facendo emergere il suo lato più artistico. L’amico, però, è molto scettico e ribatte che ha deciso di dimenticare per sempre la ragazza. Lolita prende in giro il marito su un suo possibile tradimento e insieme commentano la vicenda di Liberto e Genoveva: la nuora di Ramon è dispiaciuta per la donna, che reputa una vittima, e per questo decide di andare a trovarla, contro il parere del marito.

Susana si reca a casa di Felipe per incontrare Liberto e raccontargli che Rosina pensa che lui non la ami più. Secondo la zia, se Liberto la convincerà di amarla come e più di prima, Rosina potrà anche perdonarla. La donna si reca quindi da Genoveva e viene tratta in inganno dalle sue parole con le quali le racconta di aver ceduto alla passione perché si è innamorata di Liberto e soprattutto perché con il marito non c’è mai stato un matrimonio passionale. Proprio il Seler riceve finalmente la risposta della moglie alla sa lettera di scuse: Casilda gli porta una busta con il suo scritto sminuzzato in mille pezzettini, a dimostrazione del suo disprezzo. Liberto, però, non si lascia abbattere dalla situazione e chiede alla domestica di aiutarlo a mettere in piedi un piano per riconquistare sua moglie. Lo spiantato musicista Rafael va a trovare Cinta per raccontarle che una famosa cantante ha invitato sia lui che lei ad unirsi alla sua tournée: la ragazza è lusingata e promette che gli darà una risposta decisiva entro il giorno dopo. Alfredo rientra a casa e racconta alla moglie i particolari del suo viaggio. Anche Genoveva, però, ha delle novità per lui e così trionfante e alla presenza di Ursula informa il marito non solo di essere riuscita a sedurre Liberto ma anche di aver fatto in modo che la domestica Casilda li vedesse, così da rendere l’informazione pubblica. La reazione dell’uomo, però, non è quella che la moglie attendeva: il Bryce diventa subito aggressivo e accusa la moglie di essere impazzita e di aver agito frettolosamente e in modo incosciente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA