Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 agosto 2021: Genoveva aggredisce Felipe

Una Vita, dove eravamo rimasti

Oggi sabato 28 agosto torna il consueto appuntamento con una nuova puntata di Una Vita. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le anticipazioni. Genoveva non riesce ad accettare l’idea di aver perso il bambino e continua a comportarsi come se fosse incinta. Felipe non sa più come comportarsi e per questo motivo chiede l’aiuto del Dott. Luganes che, con molta delicatezza, spiega alla paziente che il bambino che aspettava é morto ma che, per fortuna, le sue condizioni di salute sono buone, quindi avrá sicuramente occasione di avere un altro figlio. La Salmeron prima implora l’avvocato di dire al medico che si sta sbagliando, poi non può fare altro che accettare l’idea e piange disperata.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 agosto: Josè non andrà in America

Più tardi Felipe, convinta che Genoveva stia dormendo, le dice di essere dispiaciuto per la morte del nascituro e anche per non riuscire ad amarla come dovrebbe. Purtroppo non si fida di lei ed é convinta che sia stata proprio sua moglie ad uccidere la sua amata Marcia, della quale è ancora innamorato. Proprio per tutti questi motivi, non se la sente di stare con lei visto che l’unica cosa che ormai li univa era il bambino. In realtà Genoveva è sveglia e, non appena Felipe lascia la sua stanza, convoca subito Velasquez al quale dice che da questo momento in poi tutte le loro forze dovranno essere concentrate sull’obiettivo di distruggere l’Alvarez Hermoso.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 agosto: Servante chiedere a Fabiana di sposarlo...

Sempre nelle precedenti puntate di Una Vita Bellita é disperata per la futura partenza e si confida con Alodia mentre preparano gli ultimi bagagli. Le raggiunge José che é in compagnia di Julio e dice di avere grandi novità. Prima ordina ad Alodia di disfare le valigie, poi dice alla moglie di non sperare di prenderlo per i fondelli: sa benissimo che non desidera partire e per questo ha detto al produttore che non andrà a Hollywood. Al suo posto, invece, andrà proprio suo figlio che invece é desideroso di poter fare carriera negli Stati Uniti.

Felicia sta andando a trovare Camino ma viene fermata in strada da Anabel che vuole ringraziarla per la bellissima accoglienza che ha ricevuto nel quartiere. Poi la Pasamar raggiunge la casa di sua figlia dove trova anche Ildefonso che le chiede la cortesia di prendersi cura di Camino visto che si assenterá per qualche giorno per una battuta di caccia con il nonno. Felicia si rende conto che fra i due sposi c’è qualcosa che non va e c’è una certa freddezza ma quando chiede spiegazioni alla figlia, la ragazza resta piuttosto vaga. In particolare Felicia teme che il matrimonio non sia stato consumato ma non sa come parlarne alla giovane. Casilda va in giro per il quartiere con uno strano copricapo che le copre il volto e Fabiana la affronta per avere spiegazioni. Così la ragazza spiega che si tratta di una sorta di travestimento adottato per non farsi riconoscere dal berberi che ha conosciuto in Marocco e che é venuto ad Acacias per incontrarla.

Una vita anticipazioni 25 agosto 2021/ Spunta Izam, 'amante' di Casilda

Una Vita, anticipazioni 28 agosto 2021

Secondo le anticipazioni d Una Vita della puntata di sabato 28 agosto, Genoveva riceve la visita delle signore di Acacias ma reagisce molto male e le accusa di essere lí esclusivamente per avere dettagli succulenti sull’incidente e potere poi spettegolare. Poi aggredisce anche Felipe, accusandolo di essere l’unico colpevole per la morte del bambino.

José fa credere a Bellita che é stato Miater Golden a decidere di portare solo Julio perché lo ritiene più bravo del padre, in questo modo la moglie non si sentirá in colpa per avergli impedito di realizzare il suo sogno. Fra Anabel e Camino c’è una certa sintonia e trascorrono molto tempo insieme. Le due decidono di allearsi per fare in modo che i genitori mettano da parte tutti gli indugi e decidano di uscire finalmente insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA