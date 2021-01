Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 gennaio: Susana in love ma…

Una Vita, anticipazioni puntata 28 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 28 gennaio, Santiago legge sul giornale l’articolo nel quale si racconta dell’impegno di Felipe per sventare il traffico di schiavi capeggiato da Cesar Andrade. Per questo motivo si reca in visita all’avvocato per offrirgli il suo aiuto e la sua testimonianza per far incriminare lo schiavista. Felipe, però, non se la sente di lavorare fianco a fianco con il marito della donna che ama quindi rifiuta il suo aiuto. Emilio, insospettito per quello che Camino gli ha raccontato della prima giornata di riprese della pellicola, decide di capirne di più e così inizia a studiare alcuni libri e poi si reca direttamente nei teatri di produzione. Il suo timore, infatti, è quello che Carchano stia mentendo alla ragazza sul reale ruolo che dovrà ricoprire e ha paura che possa voler far fare a Cinta una parte indecorosa. Intanto la scelta che Carchano ha fatto, optando per la Dominguez piuttosto che Camino, porta a screzi sempre più pesanti fra Felicia e Bellita.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell‘ultima puntata di Una Vita. Casilda va a trovare Marcia e le chiede come si sente dopo aver detto per sempre addio a Felipe. Le chiede, poi, se con Santiago qualcosa è cambiato ma la Sampaio conferma che fra di loro non c’è stato un avvicinamento fisico visto che il marito le ha promesso che rispetterà il suo desiderio di avere tempo. Anche Susana ha preso grandi decisioni: a colazione con Rosina, confessa all’amica di voler conquistare Don Armando e per questo l’ha invitato a fare una passeggiata nel pomeriggio. Poi scappa via perché vuole comprarsi un vestito nuovo. Lolita e Antonito commentano l’articolo uscito su Felipe e il ragazzo ne approfitta per rimettere in mezzo il discorso sul nome del nascituro. Il Palacios, infatti, vorrebbe scegliere un nome diverso rispetto ad Abundio ma la futura mamma è convinta di quello che ha deciso. Quando Antonito va via, arriva Servante alla bottega che a suo modo prova anche lui a convincere la ragazza a scegliere un nome diverso da Abundio, così come aveva promesso di fare a Fabiana e Carmen. Il suo tentativo, però, non va a buon fine.

Susana innamorata e…

Liberto è a casa di Genoveva per raccontarle come sta procedendo il progetto del rimpatrio dei soldati. Quando il Seler dice che per Felipe la soluzione migliore sarebbe quella di non vedere continuamente Marcia, la Salmeron gli confessa che ha trovato un lavoro a Santiago all’insaputa di tutti, in modo da fargli mettere un po’ di soldi da parte per lasciare il quartiere. Appena Liberto va via, appare Ursula che ha sentito tutta la conversazione e vuole saperne di più ma Genoveva la rimette al suo posto. La Dicenta giura alla sua signora che prima di quanto immagina scoprirà quello che la donna nasconde e le dice che il giorno prima ha parlato addirittura con lo stesso Santiago, facendo irritare ancora di più Genoveva che le ricorda che deve stare al suo posto, ossia quello di una domestica. Durante il primo giorno di riprese, Cinta si rende conto che sbaglia tutti i passi ma il produttore continua a dire che è bravissima e che la scena è perfetta. Anche Camino si rende conto che c’è qualcosa che non va ma vuole essere fiduciosa e consiglia all’amica di riporre le sue speranze nel regista. L’idea di Marcelina di vendere i barquillos con dentro i consigli di Jacinto sta avendo molto successo e Servante prova a convincere i due a dargli un terzo dei guadagni visto che l’idea dei dolcetti è stata la sua. Bellita e Josè invitano Felicia a merenda a casa loro e i Dominguez si dicono dispiaciuti per la decisione del produttore di prendere Cinta e non Camino. Rosina, però, li accusa di aver utilizzato il nome della Del Campo per far scegliere la figlia e tra i tre nasce un battibecco.



