Una vita/ Anticipazioni puntata 28 giugno: Genoveva scopre tutto su David e Valeria

Una vita, anticipazioni 28 giugno: Genoveva scopre la verità su David e Valeria

Nella puntata di Una Vita, in onda il 28 giugno, Ramón sta valutando se accettare o meno una collaborazione come editorialista presso un giornale. Luzdivina, ignara della verità di cui il maggiordomo è geloso, confessa a Marcelo di aver rovistato nel suo alloggio e di aver trovato il ritratto di una donna identica a lei, ma il maggiordomo si infuria. Credere alla possibilità che i suoi sospetti siano veri potrebbe riaprire in lui una ferita troppo grande.

Inma rifiuta la generosa offerta di Luis per l’acquisto del ristorante. Infine, Genoveva ha scoperto tutta la verità su David e Valeria ed è pronta a sfruttare la preziosa informazione per trarne vantaggio.

Una vita, dove eravamo rimasti: i dubbi di Ignacio su Dori, Aurelio e la verità sulla morte di Natalina

Nelle precedenti puntate di Una vita, Ignacio sospetta di Adoracion perché crede non sia una vera infermiera, dopo che aver visto che il suo diploma è privo di timbro. La notizia giunge a Lolita che si informa da Marina, che lavora all’ufficio di collocamento; quindi la donna corre da Adoracion e le dice che non ha nessuna intenzione di continuare a mentire per lei. Dori nasconde un segreto: chi è veramente? Aurelio viene ricevuto dal cappellano del carcere che gli rivela che una detenuta sul punto di morte gli avrebbe svelato dettagli fondamentali sul suicidio di Natalia.

Valeria si confida con David: Genoveva ha chiesto di suo marito, dicendole che ha sentito Aurelio associare il nome di Ridrigo a quello di David. La donna teme che il marito possa essere morto ma David la rincuora sul fatto che Aurelio non avrebbe mai messo in piedi questo teatrino se Rodrigo non fosse stato così importante e in vita. E quando Aurelio vuole vedere Valeria, David glielo impedisce e ciò indispettisce il Quesada, che rinfaccia al suo dipendente di essere troppo coinvolto con la ragazza.

