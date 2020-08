Una Vita/ Anticipazioni puntata 29 agosto 2020: Genoveva e il colpo finale

Una Vita, anticipazioni puntata 29 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, sabato 29 agosto, Genoveva si sente in vantaggio rispetto a tutti gli abitanti di Acacias e per questo motivo vuole fare il colpo finale, coinvolgendo anche suo marito di cui vuole liberarsi. Per questo motivo racconta a tutto il quartiere di essere stata selvaggiamente picchiata da Alfredo, pazzo di gelosia dopo aver scoperto il tradimento della moglie. Il Bryce, però, è molto più furbo di quanto la moglie possa immaginare e sfrutta questa trovata a suo vantaggio: si reca quindi da Susana e Felipe e dice loro di voler denunciare Liberto per lo stupro della moglie, così da salvaguardare il suo onore. La zia e l’amico del Saler pensano che la minaccia del banchiere non troverà compimento ma le cose non stanno così: qualche ora dopo proprio due agenti della Guardia Civil verranno ad arrestare Liberto. Per Rosina sarà un altro duro colpo.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Liberto è disperato perché ha capito che Rosina non ha intenzione di perdonarlo e ricorda con nostalgia i momenti belli che hanno caratterizzato la loro vita. Quando però lo raggiunge l’amico Felipe che vuole farsi raccontare le ultime novità, Liberto capisce che non può abbandonare così la partita ma che deve lottare per riconquistare l’amore della sua vita. C’è aria pesante anche di Ramon e della sua famiglia perché Lolita si dispera al pensiero di aver perso la proprietà della sua bottega. Antonito chiede al padre di non parlare con i vicini dell’errore che ha commesso, consentendo ad Alfredo di mettere le mani sulle sue proprietà, e inaspettatamente non solo Ramon gli assicura che se è quello il suo desiderio non dirà nulla ma gli promette anche di aiutarlo nel trovare una soluzione per riuscire a risolvere il problema e recuperare tutte le proprietà. Intanto Genoveva litiga con Alfredo perché il marito non appoggia la sua decisione, già portata a compimento, di sedurre Liberto per far soffrire Rosina perché così ha dato modo a tutti gli abitanti di Acacias di parlare alle sue spalle. Quando l’uomo va via, Genoveva prova a trovare la complicità di Ursula ma senza successo: con la scusa di farsi comprare dei fazzoletti, allora, la manda fuori casa.

Genoveva ha deciso di giocare d’anticipo e dopo aver fatto uscire Ursula decide di infliggersi dei colpi da sola al viso e alle braccia, sapendo che dopo poco Lolita sarebbe passata a trovarla. In effetti quando la moglie di Antonito arriva, Genoveva le racconta che a ridurla in quelle condizioni è stato il marito Alfredo che, di ritorno dal suo viaggio, ha scoperto del tradimento. Poi finge di essere molto pentita per la sofferenza che ha inflitto a Rosina e che per il suo comportamento scorretto è disposta anche ad accettare la morte per mano del marito. Poi fa in modo che Rosina colga una frase sibillina secondo la quale il Bryce è direttamente coinvolto nel fallimento del Banco Americano. Intanto Alfredo, per ripulire la sua immagine, va a casa di Felipe e minaccia Liberto di trovare vendetta per la vergogna che ha fatto cadere sulla sua famiglia e sul suo matrimonio. Servante cerca di convincere Fabiana a giocare in squadra con lui a biglie ma la donna è troppo presa dal suo lavoro alla locanda. Per questo motivo l’uomo prova quindi a convincere Cesareo ma anche in questo caso riceve un rifiuto perché l’amico sta cercando di aiutare Comino ed è molto impegnato con le lezioni di linguaggio dei segni. Proprio per il suo impegno il custode incassa i ringraziamenti di Felicia che è molto colpita da come l’umore di sua figlia stia migliorando.



