Una Vita/ Anticipazioni puntata 29 aprile 2020: Genoveva è un’ex galeotta?

Una Vita, anticipazioni puntata 29 aprile 2020

Stando agli spoiler spagnoli nella puntata di Una vita di oggi, 29 aprile 2020, troveremo la risposta ai sospetti di Susana, Rosina e Felicia sull’identità di Genoveva. Le tre donne sapranno con certezza di non aver sbagliato nel giudicarla quando Lolita noterà su un giornale una foto della signora Alday, ripresa all’interno di una taverna. L’articolo correlato alla foto della donna alimenta ancor di più i dubbi sulla nuova arrivata, in quanto parla dell’arresto di dieci persone. A questo punto appare fin troppo evidente che la signora Alday non è affatto la nobildonna francese che sostiene di essere. E mentre il suo passato rimane avvolto nel mistero Susana e le altre potrebbero cacciarsi in qualche guaio inimicandosi una donna che forse hanno sottovalutato. Per saperne di più bisognerà attendere ancora un po’. Una Vita tornerà sugli schermi di Canale 5 domani per regalarci nuove emozioni.

Una Vita dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Nel corso della puntata abbiamo visto il fallimento della merenda organizzata da Genoveva. La moglie dell’Alday aveva programmato l’incontro per avere modo di stringere amicizia con il vicinato, che sembra volerla ignorare. Se la donna aveva sperato di entrare nelle grazie delle pettegole del quartiere con questa merenda, deve purtroppo ricredersi. Nessuna delle donne invitate infatti ha preso parte all’evento. Il fatto ha intristito non poco la moglie di Samuel. Dietro alla mancata comparizione delle donne di Acacias alla merenda organizzata da Genoveva vi è lo zampino di Susana. Proprio lei ha infatti parlato con tutte le altre convincendole a non partecipare. Nonostante l’onta subita i coniugi Alday decidono però di non dare soddisfazione alle abitanti di Acacias efingono un apparente menefreghismo.

Sicuramente la diffidenza delle donne del paese nei confronti di Genoveva nasce dal comportamento di Samuel. Il ragazzo infatti, dopo essersi allontanato per un lungo periodo dalla casa di famiglia, è riapparso ad Acacias all’improvviso, portando con se una moglie piuttosto ambigua. Le presunte origini nell’alta borghesia francese di Genoveva hanno contribuito ad alimentare quell’alone di diffidenza, in quanto la donna ha mostrato in più di un’occasione di essere ben lontana dall’immagine della nobildonna francese alla quale sostiene di appartenere. Susana, insieme a Felicia e Rosina, sono sempre più sicure che Genoveva nasconda qualcosa invece un passato oscuro e peccaminoso e che non sia affatto la donna che dice di essere. Per sapere se i sospetti delle tre donne sono fondati o meno non ci rimane che attendere un nuovo episodio della soap che ha conquistato tanti fans.



