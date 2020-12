Una Vita/ Anticipazioni puntata 29 dicembre: Felipe riscatta Marcia?

Una Vita, anticipazioni puntata 29 dicembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 29 dicembre, Felipe deve riuscire a trovare i soldi necessari per riscattare Marcia. Non dispone della somma così alta che Andrade ha chiesto per rinunciare alla Sampaio e non può chiedere a nessuno di prestarglieli per non destare sospetti. Per questo motivo arriva ad una decisione estrema: vendere i gioielli di Celia, la sua defunta moglie, per mettere insieme la cifra che occorre per acquistare la giovane. A rendere le cose più difficili ancora, poi, c’è il fatto che l’avvocato scopre che Mauro è ancora un poliziotto e lavora per conto di Mendez, quindi non si fida più di lui e decide di risolvere la solo la questione di Marcia. Emilio ha deciso di chiedere la mano di Cinta e per questo sta organizzando una sorpresa ma desta i sospetti della fidanzata che non capisce cosa il ragazzo le stia nascondendo di così grave. Rosina cerca di trovare una distrazione per Susana, che è diventata sempre più insofferente e puntigliosa. Così le consiglia di iscriversi ad un costo di disegno.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci sulle ultime puntate di Una Vita. Felipe, arrivato da solo a casa dello schiavista, chiede ad Andrade quale sia il prezzo di Marcia ma l’uomo non sembra disponibile a rinunciare a quella che ritiene la sua perla più preziosa. Poco dopo, però, ammette che di fronte ad un’offerta economica davvero molto interessante, potrebbe anche cambiare idea e cederla, come d’altra parte ha fatto già in passato. L’avvocato insiste per riuscire ad avere una cifra ma la conversazione viene interrotta da Mauro che con una scusa porta via Felipe. Una volta a casa fra i due scoppia un litigio perché Mauro lo invita alla prudenza per non far saltare la loro copertura mentre Felipe pensa solo a salvare Marcia. La discussione fra i due si interrompe quando l’avvocato accusa l’amico di essere troppo lento nelle sue azioni solo perché la donna da liberare è Marcia e non Teresa. Genoveva è sempre più inquieta perché teme che Ursula non si sia davvero occupata in modo definitivo di Marcia come invece dice di aver fatto. La domestica, però, è sicura di aver risolto una volta e per sempre il problema ed esorta la Salmeron ad occuparsi piuttosto della riconquista di Felipe.

Felicia, per evitare che Rosina e Susana diano spazio ai pettegolezzi, racconta che Ledesma ha avuto un litigio molto violento con Emilio e per questo motivo ha deciso di non avere più a che fare con la famiglia Pasamar e ha rotto il fidanzamento. Nega alle due amiche, però, che Emilio si sia ferito nella colluttazione e aggiunge di essere molto sollevata per il mancato matrimonio perché le ragioni delle nozze erano legate solo a vecchi accordi familiari. Il giovane Pasamar, invece, è felicissimo per la partenza di Copernico e si concentra totalmente nella sua storia con Cinta. Bellita, preoccupata perché teme che Cinta possa soffrire di nuovo, invita il ragazzo a comportarsi bene e rispettare la fidanzata. Novità anche in casa Palacios: Ramon e Carmen sono pronti per trasferirsi nella nuova casa. Mentre la donna vive un momento di tenerezza e nostalgia con Lolita perché non vogliono separarsi, i due Palacios si confrontano sui vantaggi che ci saranno nel vivere in case separate. Servante ha ottenuto quello che voleva ed è risultato il vincitore del concorso indetto dal re ma ha paura dell’altezza e quindi non ha intenzione di salire con il sovrano sulla mongolfiera. Non potendolo ammettere apertamente, decide di convincere Arantxa che è pronto a sacrificare le sue ambizioni per dare a lei l’opportunità di volare con il re.



