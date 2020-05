Una vita/ Anticipazioni puntata 29 maggio: Lucia da sola contro il marito…

Pubblicità

Una vita, anticipazioni puntata 29 maggio

La soap opera Una Vita torna con una nuova punta nella giornata di oggi, 29 aprile 2020. Assisteremo al calvario di Lucia, tenuta sotto chiave dal marito e vedremo Bellita trovare un potenziale fidanzato per Cinta. Quest’ultima si è trovata a dover dare una giustiicazione ai suoi genitori dopo le tante bugie con cui aveva costruito un castello di carte, poi crollato irreparabilmente. Visto che non vuole andare avanti con gli studi, sarà costretta dunque a sposarsi. Inoltre saremo testimoni della scarcerazione di Genoveva, dopo che Susana e Rosina l’avevano portata a questa spiacevole condizione. Per lei però i guai sono solo all’inizio. Appuntamento con Una Vita domani alle ore 14.10 su Canale 5.

Pubblicità

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Dopo avere deciso di restare a vivere ad Acacias Telmo continua a dubitare delle informazioni ricevute da Ursula e Lucia in merito alle circostanze che hanno portato la ex fidanzata a sposare un soggetto arrogante e violento come Eduardo Torralba. Ma, soprattutto, Telmo continua ad essere convinto che le due donne gli nascondano la verità sulla paternità del piccolo Mateo, che secondo i calcoli che ha fatto potrebbe benissimo essere suo figlio. Poco prima di separarsi da Lucia a causa dell’inganno di Espineira i due innamorati avevano vissuto una notte di passione, durante la quale potrebbe essere stato concepito il bambino, nato esattamente 9 mesi dopo quell’incontro d’amore. Telmo decide quindi di indagare in prima persona su quella strana serie di circostanze: non crede che Lucia sia mai stata innamorata di Torralba ed è convinto che quel matrimonio nasconda qualcosa. L’ex sacerdote fa quindi credere a tutti di essersi allontanato definitivamente da Acacias, mentre in realtà lo ha fatto solo per svolgere la sua indagine al riparo da sguardi indiscreti.

Pubblicità

Quando Lucia apprende da Ursula la notizia che Telmo ha lasciato la pensione Buena Noche facendo perdere le proprie tracce ne è molto rattristata, ma cerca di ostentare indifferenza e di non far trapelare ciò che prova. La donna è ancora innamorata di Telmo, ma si sforza di recitare la parte della moglie devota, senza far trasparire lo smarrimento per avere perso una seconda volta il suo amato Telmo. Suo marito Eduardo però, già sospettoso ed iracondo di natura, si accorge immediatamente del malessere della moglie e del suo amore mai sopito per l’ex sacerdote e scaglia contro di lei tutta la sua rabbia. La povera Lucia è costretta a scoprire nel peggiore dei modi di che cosa è capace Eduardo, che non le risparmia violenza fisica e verbale arrivando addirittura a segregarla in casa. Cinta è sempre in castigo dopo essere stata espulsa dal collegio per la pessima condotta tenuta e le troppe bugie raccontate.

La ragazza è triste e frustrata; vorrebbe seguire le proprie aspirazioni artistiche, diventando una brava cantante come la madre ma si rende conto che i piani dei genitori per il suo futuro sono assolutamente diversi. Bellita infatti è convinta che trovare a Cinta un buon partito da sposare potrebbe riportarla sulla retta via e renderla finalmente un raffinata signora dell’alta società. La donna si mette quindi all’opera per trovare alla figlia un degno pretendente. Dopo essere stata arrestata per avere involontariamente ferito Rosina con una bottiglia caduta dal balcone Genoveva è molto preoccupata. Oltre che essere furiosa per l’affronto subito la giovane donna teme che quanto accaduto possa far emergere il suo oscuro passato e compromettere la rispettabilità del marito Samuel.



© RIPRODUZIONE RISERVATA