Una Vita/ Anticipazioni puntata 3 aprile: scoppia la passione tra Maite e Camino?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 3 aprile

Nella puntata di oggi, sabato 3 aprile, Una Vita l’attrazione fra Maite e Camino è sempre più intensa e la pittrice trascorre molto tempo in soffitta con le domestiche, attirandosi le critiche di Rosina e di Felicia. Bellita passa sempre più tempo con Margarita e non dà più le giuste attenzioni alla sua famiglia, tanto che sia Josè che Cinta se ne lamentano molto. Marcia mette alle strette Cesareo e si fa raccontare il vero motivo per il quale qualche giorno prima litigava con Santiago. Venuta a sapere del baro, decide di frugare nei cassetti del marito e trova una busta con molti soldi. Decide, però, di non dirgli nulla anche se Santiago si rende subito conto che la moglie ha trovato la busta nelle sue cose, visto che trova a terra il pezzettino di carta che aveva incastrato nel cassetto. Ursula si introduce di nuovo a casa di Genoveva e la minaccia dicendole che sa molte altre cose sul suo conto: questa volta la Salmeron sembra preoccupata ma deve fare finta di nulla con Felipe visto che insieme devono partecipare ad un importante ricevimento.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Maite dà una lezione a Camino sulla parità dei sessi e sul fatto che le donne non devono sentirsi inferiori a nessuno. La figlia di Felicia non comprende fino in fondo quello che vuole dire ma è sempre più affascinata dalla donna e dal suo stile di vita. Più tardi Casilda e Marcia vanno da Maite per portarle la spesa e la pittrice si sente molto ben disposta nei loro confronti tanto da prender appuntamento in soffitta per il pomeriggio successivo per raccontare di Parigi e del suo lavoro a tutti i domestici di Acacias, in cambio dei racconti del Brasile della Sampaio. Cinta va al ristorante di Emilio per far pace con il fidanzato: gli spiega che si sente a disagio per i continui tentativi del fidanzato di attentare alle sue virtù ma gli promette che, superato lo spettacolo e la sua preparazione, potranno parlare d tutto e iniziare finalmente ad organizzare le nozze. La ragazza, poi, vorrebbe raccontare tutto a sua madre e a suo padre ma li trova molto presi dalle loro vicende personali e non si preoccupano di quello che la figlia vuole raccontare. Anche Arantxa è dispiaciuta perché la sua signora non le domanda nulla, visto che vorrebbe confessarle di aver finalmente accettato la corte di Cesareo. Trova però una spalla molto importante proprio in Josè che è disposto ad ascoltare i suoi racconti se lei lo aiuterà a preparare la sua nuova parte.

Genoveva otterrà l’amore di Felipe?

Alla pensione di Fabiana, il guardiano si è fermato a prendere un caffè con la proprietaria e con Servante. I tre si accorgono che c’è un uomo abbastanza losco che spia gli interni e si domandano chi possa essere: Cesareo teme che sia per Santiago e che ci siano dei problemi di soldi che il marito di Marcia non ha detto. Genoveva entra nella sua cucina e trova Agustina che sta prendendo il caffè con Carmen. Le due donne stanno discorrendo di come per la domestica possa essere pesante gestire due case, anche se Agustina confessa di trovare molto rilassante il suo lavoro, anche perché sia Felipe che la Salmeron non sono molto impegnativi, trascorrendo molto tempo insieme. Genoveva si unisce a loro per prendere il the e fa una serie di complimenti ad Agustina per il fatto che si occupa in modo impeccabile della sua casa, sollevandola da qualsiasi preoccupazione. Poi quando Carmen va via, la nuova compagna dell’avvocato chiede alla domestica se per caso ha spostato un sua foto che era in cornice in salotto: quando Agustina si dice estranea a questa cosa, Genoveva inizia a preoccuparsi, non immaginando chi possa essersi introdotto a casa sua.

