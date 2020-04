Una Vita/ Anticipazioni puntata 3 aprile: Telmo e Lucia fanno l’amore!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 APRILE

Tutto è pronto per una nuova puntata di Una Vita in onda oggi, 3 aprile. La grande festa organizzata per Lucia ha ridato gioia e spensieratezza alla ragazza che al termine dei festeggiamenti resta sola con Telmo in canonica; i due presi da un momento di amore si uniscono per la prima volta fisicamente. Dall’altra parte del paese invece c’è Felipe arrabbiatissimo con la sua Celia, si accorge che la moglie non tiene minimamente alla vita della cugina ed ha in testa solo Milagros, teoria consolidata dal fatto che la donna abbia abbandonato la festa di compleanno di Lucia a metà banchetto.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri di Una Vita ci si ritrova di fronte la storia di Flora che è caduta nelle mani di alcuni rapinatori; purtroppo gli ingenti debiti accumulati da Iñigo con gli usurai hanno condotto la ragazza in serio pericolo, la quale sembra dover essere la vittima della poca intelligenza mostrata dal fratello. Venuta alla luce tutta la vicenda, Leonor ha proposto al compagno di vita di interpellare sua madre e di chiederle aiuto affinché la vicenda si risolva il prima possibile. L’idea della donna è quella di pagare non solo i suoi debiti ma anche il possibile riscatto grazie ai soldi di Rosina, al fine di ricostruire una vita nuova senza paure e manie di persecuzione. Iñigo però, preso dall’orgoglio, non ha volontà di accettare tale proposta, rifiutandosi di ricevere la carità della futura suocera e si sforza nel pensare soluzioni alternative.

Anche se Iñigo ha ottenuto la promessa da Leonor e Liberto di non svelare nulla degli eventi a Rosina, quest’ultima scrutando la palese preoccupazione nei volti dei due, comincia a sospettare che nascondano qualcosa di importante. Infatti la donna, con il grande sospetto che il marito e la figlia stiano nascondendo qualcosa, comincia ad indagare ed si reca da loro per parlare. Rosina dopo un colloquio con Leonor non riesce ad ottenere ciò che sperava, questa infatti non si è fatta scappare nulla; Liberto invece non è riuscito a mantenere lo stesso sangue freddo e quando messo con le spalle al muro confessa tutta la verità. Rosina viene quindi a scoprire che la giovane Flora rischia la vita a causa del fratello e del grande debito accumulato. Rosina, dopo attimi di sconforto, si trova nella situazione di dover decidere se aiutare economicamente il ragazzo oppure lasciare che risolva il problema da solo.



